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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!

सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को परिवार के ज्यादातर लोगों ने जन्मदिन की बधाई देने के साथ अच्छा जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद दिया. अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी ने होने वाले लड़के के बारे में बात की.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Nov 2026 11:06 AM (IST)
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सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर अपने जन्मदिन सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया. वैसे उनका जन्मदिन पिछले महीने 12 तारीख को था, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेशन का वीडियो बीती रात शेयर किया. वीडियो में उनके परिवार वालों ने जन्मदिन की बधाई देते हुए अच्छा जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद दिया. उनकी भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक ने कहा कि इसी साल तुम्हे एक अच्छा सा जीवनसाथी मिले.

सचिन तेंदुलकर ने भी सारा तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, "आशा करता हूं कि तुम्हे कोई इंटरेस्टिंग सा जीवनसाथ मिले. उन्होंने कहा, मुझे और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. और तुम बस ऐसे ही पाजिटिविटी फैलाती रहो." इसे देखकर तो लगता है कि सारा की बहुत जल्द शादी होने वाली है और घर में तैयारी शुरू भी हो गई है.

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सारा की मां अंजलि तेंदुलकर ने कहा, "प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों." अर्जुन ने मजाकिए अंदाज में कहा, "जन्मदिन की शुभकामाएं, बस इतना ही." इस पर सभी हंसने लगे. सानिया की मां ने सारा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम 2 जुड़वा बच्चों की बुआ बनो.

सानिया चंडोक ने सारा से कहा, "आशा है इस साल तुम्हे एक ऐसा जीवनसाथी मिले जो पेरी क्रॉस रोड में रहता हो. जिससे तुम हमेशा हमारे करीब रहो." इन बातों से ऐसा लगता है कि सारा की शादी की तैयारी उनके घर पर होने लगी है. सचिन ने जिस तरह कहा कि उन्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है परिवार शादी को मीडिया से दूर रखे.

 
 
 
 
 
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सारा तेंदुलकर 29 साल की हैं, जो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं. सारा अभी खुद का बिजनेस भी चलाती हैं. सारा का नाम शुभमन गिल से भी जुड़ चुका है.

यह भी पढ़ें- क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Nov 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Sara Tendulkar Sachin Tendulkar Daughter
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