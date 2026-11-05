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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास

अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास

बुलंदशहर की सबा हैदर ने अमेरिका के इलिनॉयस राज्य की 84वीं डिस्ट्रिक्ट सीट का चुनाव 71.8 फीसदी वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया. वह असेंबली पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई अप्रवासी महिला बन गई हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Nov 2026 12:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली सबा हैदर ने अमेरिका में बड़ी चुनावी जीत हासिल की है. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल की सबा हैदर ने 71.8 फीसदी वोट हासिल कर जीत दर्ज की. उन्होंने इलिनॉयस राज्य की 84वीं डिस्ट्रिक्ट सीट पर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस मुकाबले में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ब्रायन स्कोपा को बड़े अंतर से हराया.

सबा की इस जीत को इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि वह इलिनॉयस जनरल असेंबली में पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई अप्रवासी महिला बन गई हैं. बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे से अमेरिका तक का उनका सफर अब चर्चा में है. उनकी सफलता से उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार और रिश्तेदार भी काफी खुश हैं.

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20 साल से अमेरिका में रह रही हैं सबा

सबा हैदर पिछले करीब 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ अमेरिका के इलिनॉयस में रह रही हैं. वह लंबे समय से स्थानीय स्तर पर सामाजिक गतिविधियों और जनसेवा से जुड़ी रही हैं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने ड्यूपेज काउंटी बोर्ड की सदस्य के तौर पर भी काम किया है.

काउंटी बोर्ड में काम करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझा और उनके बीच अपनी पहचान बनाई. इसी अनुभव ने उनके राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने में मदद की. अब चुनाव में बड़ी जीत के बाद वह इलिनॉयस की राजनीति में नई जिम्मेदारी संभालेंगी.

बेटी की जीत पर पिता ने जताई खुशी

सबा हैदर की जीत की खबर जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंची, उनके परिवार में खुशी का माहौल बन गया. उनके पिता सैयद अली हैदर ने बेटी की सफलता पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है.

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सबा के पति अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं. वहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्य गाजियाबाद में रहते हैं. बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर अमेरिका की राजनीति में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना सबा के लिए एक खास उपलब्धि है. उनकी जीत से पैतृक क्षेत्र के लोग भी काफी उत्साहित हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 05 Nov 2026 12:31 PM (IST)
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UP NEWS Saba Haider
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