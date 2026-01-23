हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'पूरे सफर घूरता रहा शख्स, आपत्तिजनक इशारे किए', 32 घंटे ट्रेन में लड़की ने झेला मानसिक उत्पीड़न

'पूरे सफर घूरता रहा शख्स, आपत्तिजनक इशारे किए', 32 घंटे ट्रेन में लड़की ने झेला मानसिक उत्पीड़न

Delhi-Pune Train News: दिल्ली-पुणे ट्रेन यात्रा में 18 साल की एक लड़की को सहयात्री की घूरने और आपत्तिजनक हरकतों से मानसिक डर झेलना पड़ा. वीडियो वायरल होने पर लोगों में आक्रोश फैला.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi–Pune Train News: दिल्ली से पुणे की ट्रेन यात्रा पर निकली 18 साल की एक लड़की को ऐसा अनुभव हुआ, जिसने उसे मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया. लड़की करीब 32 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा में अकेली सफर कर रही थी. इसी दौरान एक सहयात्री के व्यवहार ने उसे असहज और भयभीत कर दिया.

लड़की का आरोप है कि ट्रेन में मौजूद एक व्यक्ति पूरे सफर के दौरान लगातार उसे घूरता रहा. वह लड़की के बैठने, खाने और सोने तक पर अजीब नजरें डालता था. इसके साथ ही वह व्यक्ति बार-बार अश्लील और आपत्तिजनक चेहरे के हाव-भाव भी करता रहा. हालांकि आरोपी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका व्यवहार बेहद परेशान करने वाला था.

सुरक्षा के लिए मां को भेजा वीडियो

खुद को सुरक्षित रखने के लिए लड़की ने उस व्यक्ति का वीडियो बना लिया और सबसे पहले अपनी मां को भेजा. उसने पूरी घटना परिवार को बताई ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो घरवालों को जानकारी रहे. मां ने उसे ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने की सलाह दी और शांत रहने को कहा.

इस पूरी यात्रा के दौरान लड़की के साथ कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, जो राहत की बात है, लेकिन मानसिक तनाव और डर का सामना उसे लगातार करना पड़ा. लड़की ने बताया कि वह पूरे समय सतर्क रही और किसी भी तरह की परेशानी से बचने की कोशिश करती रही.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया. कई यूजर्स ने रेलवे से आरोपी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लड़की ने सही किया कि उसने परिवार को जानकारी दी और खुद को सुरक्षित रखा.

इस घटना के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं. कई लोगों का मानना है कि अगर आसपास के यात्रियों या रेलवे स्टाफ को तुरंत सूचना दी जाती, तो आरोपी के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई हो सकती थी. हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत यही है कि लड़की सुरक्षित रही और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई. 

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Delhi–Pune Train News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget