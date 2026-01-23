'पूरे सफर घूरता रहा शख्स, आपत्तिजनक इशारे किए', 32 घंटे ट्रेन में लड़की ने झेला मानसिक उत्पीड़न

Delhi–Pune Train News: दिल्ली से पुणे की ट्रेन यात्रा पर निकली 18 साल की एक लड़की को ऐसा अनुभव हुआ, जिसने उसे मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया. लड़की करीब 32 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा में अकेली सफर कर रही थी. इसी दौरान एक सहयात्री के व्यवहार ने उसे असहज और भयभीत कर दिया.

लड़की का आरोप है कि ट्रेन में मौजूद एक व्यक्ति पूरे सफर के दौरान लगातार उसे घूरता रहा. वह लड़की के बैठने, खाने और सोने तक पर अजीब नजरें डालता था. इसके साथ ही वह व्यक्ति बार-बार अश्लील और आपत्तिजनक चेहरे के हाव-भाव भी करता रहा. हालांकि आरोपी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका व्यवहार बेहद परेशान करने वाला था.

सुरक्षा के लिए मां को भेजा वीडियो

खुद को सुरक्षित रखने के लिए लड़की ने उस व्यक्ति का वीडियो बना लिया और सबसे पहले अपनी मां को भेजा. उसने पूरी घटना परिवार को बताई ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो घरवालों को जानकारी रहे. मां ने उसे ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने की सलाह दी और शांत रहने को कहा.

इस पूरी यात्रा के दौरान लड़की के साथ कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, जो राहत की बात है, लेकिन मानसिक तनाव और डर का सामना उसे लगातार करना पड़ा. लड़की ने बताया कि वह पूरे समय सतर्क रही और किसी भी तरह की परेशानी से बचने की कोशिश करती रही.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया. कई यूजर्स ने रेलवे से आरोपी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लड़की ने सही किया कि उसने परिवार को जानकारी दी और खुद को सुरक्षित रखा.

इस घटना के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं. कई लोगों का मानना है कि अगर आसपास के यात्रियों या रेलवे स्टाफ को तुरंत सूचना दी जाती, तो आरोपी के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई हो सकती थी. हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत यही है कि लड़की सुरक्षित रही और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई.