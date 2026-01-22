एकतरफा प्यार! गला दबाकर लड़की को मारा, पड़ोसी ने पंखे से टांग दी लाश, ऐसे खुला हत्या का राज

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर शहर के मानकापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गोधनी से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एकतरफा प्यार में 23 साल की लड़की की निर्मम हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. प्राची खापेकर मृत लड़की का नाम है, जबकि शेखर ढोरे (उम्र 38) गिरफ्तार आरोपी का नाम है. खास बात यह है कि आरोपी शेखर शादीशुदा है और मृत प्राची का पड़ोसी था.

प्राची खापेकर गोधनी की कलेक्टर कॉलोनी में राजलक्ष्मी सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहती थी. वह बी.ए. की पढ़ाई कर रही थी. साथ ही, वह आरोपी शेखर ढोरे की पत्नी के साथ सिलाई का काम भी करती थी. इसी पहचान का फायदा उठाते हुए शेखर ने प्राची के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा समझ में आते ही प्राची ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था.

शव को पंखे से लटका दिया और...

यही बात शेखर को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मंगलवार सुबह, जब प्राची के घर पर कोई नहीं था तो वह उसके घर गया. इस दौरान दोनों के बीच जोरदार बहस हुई. बहस हिंसा में बदल गई और गुस्से में शेखर ने प्राची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. प्राची की मौत की पुष्टि होते ही शेखर ने दुपट्टे का फंदा बनाकर उसके शव को सीलिंग फैन से लटका दिया और आत्महत्या का नाटक करते हुए घटनास्थल से फरार हो गया.

शुरुआत में आत्महत्या का संदेह

कुछ देर बाद प्राची के परिजन घर लौटे तो यह घटना सामने आई. उन्होंने तुरंत मानकापुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआत में आत्महत्या का संदेह जताया गया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राची के सिर पर गंभीर चोटें लगने और गले पर निशान पाए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि यह हत्या है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदलते हुए संदेह के घेरे में आए शेखर ढोरे को हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ के बाद शेखर ने अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. दिनदहाड़े लड़की की निर्मम हत्या से मानकापुर और गोधनी इलाके में दहशत का माहौल है. एकतरफा प्यार में हुई इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है.