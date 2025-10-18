हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 6 साल के बच्चे की आखिरी इच्छा पूरी करने घर पहुंच गए 15000 बाइकर्स, भावुक कर देगा ये वीडियो

Viral Video: जर्मनी का एक मासूम बच्चा कैंसर से पीड़त था. बच्चे को बाइक का शौक था. उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो बाइकर्स से मिले. उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया. जनिए पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल को छू जाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जर्मनी के एक छह साल के मासूम की कहानी ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को भावुक कर दिया है. बच्चा मोटरसाइकिल का दीवाना था. बच्चे के परिवार वालों को एक जानलेवा बीमारी का पता चला, जिसके बाद मासूम की आखिरी इच्छा थी कि वो मोटरसाइकिल सवारों से मिले. उसके परिवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद उसके घर के सामने मोटरसाइकिलों की लाइन लग गई.

एकसाथ घर पहुंचे 15000 से ज्यादा बाइकर्स

बता दें कि उत्तरी जर्मनी का एक मासूम जिसका नाम किलियन सैस है. वह लाइलाज कैंसर से जूझ रहा था और उसकी आखिरी इच्छा थी. बाइक प्रेमी होने के कारण, वह लड़का बाइकर्स को अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखना चाहता था.

बच्चे के परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बच्चे की इच्छा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने पूछा की क्या मोटरसाइकिल सवाल किलियन को खुश करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन परिवार वालों को लगता था कि 20-30 लोग ही आएंगे, लेकिन 15,000 से ज्यादा बाइकर्स ने उनकी अपील का जवाब दिया और उनके घर के सामने आकर खड़े हो गए.

बाइकर्स ने बच्चे की इच्छा को पूरा कर दिया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हजारों मोटरसाइकिलें सड़कों पर लाइन में खड़ी हैं. कई बाइकर्स ने लंबी दूरी तय की, कुछ तो 500 किलोमीटर से ज्यादा सिर्फ किलियन को खुश करने के लिए आए थे.

यह घटना न सिर्फ किलियन के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक भावुक अनुभव बन गई. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफी प्रतिक्रियाएं दी. लोगों ने कहा कि बाइकर्स ने बच्चे की इच्छा को पूरा कर दिया.

Published at : 18 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Germany News TRENDING VIRAL VIDEO
Embed widget