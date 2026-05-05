हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआपसी लड़ाई में शख्स ने खुद ही को मार ली गोली, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, कांप उठे यूजर्स

आपसी लड़ाई में शख्स ने खुद ही को मार ली गोली, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, कांप उठे यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में घर के आंगन में भयंकर पारिवारिक कलेश देखने को मिला है. इस दौरान एक शख्स हाथ में बंदूक लिए घर वालों पर चीखता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 05 May 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन हैरान करने वाले और खौफ में डालने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हद पार कर देते हैं. गुस्से और लापरवाही में उठाया गया कदम इंसान के लिए कैसे जानलेवा बन जाता है इस बात की गवाही वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. वीडियो में एक शख्स पारिवारिक झगड़े में खुद ही को गोली मारता दिखाई दे रहा है जो की काफी डरा देने वाला है. ऐसे में अब इंटरनेट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में घर के आंगन में भयंकर पारिवारिक कलेश देखने को मिला है. इस दौरान एक शख्स हाथ में बंदूक लिए घर वालों पर चीखता दिखाई दे रहा है. लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ में बंदूक होने की वजह से कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शख्स का झगड़ा अपने सगे किसी जमीन के विवाद को लेकर है और उसी के चलते ये बवाल खड़ा हुआ है.

शख्स ने खुद ही को मार ली गोली

वीडियो में बहस आगे बढ़ती है और शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद शख्स आव देखता है ना ताव बंदूक से अपने पैर पर फायर कर देता है. गोली लगते ही शख्स दर्द से बुरी तरह तड़पता है. ये सारा माजरा घर की छत से कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है. मामला यूपी के बुलंदशहर का बताया जा रहा है, जहां घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

यूजर्स बोले, ये बेहद खतरनाक था

वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने स्क्रिप्ट तो ठीक लिखी, लेकिन कैमरे से अनजान रह गया. एक और यूजर ने लिखा...जमीन का विवाद हर घर में है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोगों को डर भी नहीं लगता, ये खतरनाक हो सकता था.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

Published at : 05 May 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
आपसी लड़ाई में शख्स ने खुद ही को मार ली गोली, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, कांप उठे यूजर्स
आपसी लड़ाई में शख्स ने खुद ही को मार ली गोली, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, कांप उठे यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: वायरल होने के चक्कर में हैवानियत! चलती ट्रेन में सीट फाड़ते दिखे युवक, यूजर्स का खौला खून
वायरल होने के चक्कर में हैवानियत! चलती ट्रेन में सीट फाड़ते दिखे युवक, यूजर्स का खौला खून
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में शर्मनाक हरकत! घूरने से शुरू हुआ विवाद, युवक ने महिला को जड़ा थप्पड़- वीडियो वायरल
चलती ट्रेन में शर्मनाक हरकत! घूरने से शुरू हुआ विवाद, युवक ने महिला को जड़ा थप्पड़- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
तमिलनाडु में ऑटो ड्राइवर ने हिला दी सिसायत, इस शख्स ने छुड़ाए बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने, हर जगह हो रही तारीफ
तमिलनाडु में ऑटो ड्राइवर ने हिला दी सिसायत, इस शख्स ने छुड़ाए बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
शिक्षा
Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget