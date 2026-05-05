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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: वायरल होने के चक्कर में हैवानियत! चलती ट्रेन में सीट फाड़ते दिखे युवक, यूजर्स का खौला खून

Video: वायरल होने के चक्कर में हैवानियत! चलती ट्रेन में सीट फाड़ते दिखे युवक, यूजर्स का खौला खून

वायरल वीडियो में कुछ युवक भारतीय रेलवे के जनरल कोच में सफर करते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान उनमें से एक शख्स सीट को जोर-जोर से फाड़ने लगता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 05 May 2026 10:06 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होने की होड़ अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है. लाइक्स और व्यूज के लिए लोग ऐसी हरकतें करने लगे हैं जो ना सिर्फ कानून तोड़ती हैं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देती हैं. ताजा मामला एक चलती ट्रेन का है, जहां कुछ युवक खुलेआम रेलवे कोच में तोड़फोड़ करते नजर आए. हैरानी की बात ये है कि ये सब कैमरे के सामने सिर्फ वायरल होने के लिए किया जा रहा था. वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, वायरल वीडियो में कुछ युवक भारतीय रेलवे के जनरल कोच में सफर करते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान उनमें से एक शख्स सीट को जोर-जोर से फाड़ने लगता है, जबकि दूसरा उसका वीडियो बनाता है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस शख्स की पहचान अंकित टोप्पो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि ये हरकत सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने के लिए की गई थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो जाता है.

वीडियो में ट्रेन के सीट कवर फाड़ते दिखे युवक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुलाबी शर्ट और जींस पहने युवक सीट की नीली कवरिंग को पूरी ताकत से उखाड़ता है और कैमरे के सामने हंसते हुए पोज देता है. इतना ही नहीं, दो अन्य युवक भी कोच के अंदर फिटिंग्स पर चढ़कर लापरवाही से इधर-उधर कूदते नजर आते हैं. चलती ट्रेन में इस तरह की हरकतें ना सिर्फ रेलवे को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती हैं.

कानूनी कार्रवाई और नुकसान

भारतीय रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं. सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह का हमला आखिरकार आम जनता की जेब पर ही बोझ डालता है, क्योंकि इसकी मरम्मत का खर्च टैक्सपेयर्स के पैसे से ही होता है.

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सोशल मीडिया पर गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग इन युवकों को गैर-जिम्मेदार बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये लोग रेलवे की सीटें तोड़ते हुए मजा ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ये लोग कूल बनने के चक्कर में खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कई लोगों ने इसे देश के विकास के खिलाफ मानसिकता बताते हुए सख्त सजा की मांग की है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 May 2026 10:06 AM (IST)
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