सोशल मीडिया की दुनिया में जहां अक्सर नफरत, टकराव और विवादों के वीडियो तेजी से वायरल होते हैं, वहीं कभी-कभी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो दिल को सुकून दे जाती हैं और इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देती हैं . ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जो बंगाल से सामने आया है. 4 मई को भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद सड़कों पर जश्न का माहौल था, लेकिन जैसे ही वहां से जनाजा गुजरा तो मानों भारत की असली तस्वीर सब के सामने आ गई.

जश्न के बीच दिखी इंसानियत की मिसाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ता अपनी जीत का जश्न मना रहे थे. ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा हुआ था. लेकिन तभी वहां से एक जनाजा गुजरता है . जैसे ही जश्न मना रहे लोगों की नजर जनाजे पर पड़ती है, वे तुरंत अपना जश्न रोक देते हैं और पूरे सम्मान के साथ रास्ता खाली कर देते हैं. यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर देता है.

वीडियो में दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार और पैदल चल रहे लोग अचानक रुक जाते हैं और जनाजे को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने देते हैं. किसी तरह की हड़बड़ी या असम्मान नहीं दिखता, बल्कि हर कोई शांत होकर उस पल की गंभीरता को समझता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा हैऐ. से समय में जब छोटी-छोटी बातों पर टकराव की खबरें सामने आती हैं, यह वीडियो एक मजबूत संदेश देता है कि इंसानियत अभी जिंदा है.

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सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा.. यही है असली भारत. तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा.. धर्म और राजनीति से ऊपर इंसानियत होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा.. दिल खुश हो गया ये देखकर. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के दिलों में एक सकारात्मक संदेश छोड़ रहा है और यही वजह है कि यह इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है. वीडियो को @Ilyas_SK_31 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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