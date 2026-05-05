(Source: ECI/ABP News)
चलती ट्रेन में शर्मनाक हरकत! घूरने से शुरू हुआ विवाद, युवक ने महिला को जड़ा थप्पड़- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक कोच में कुछ युवतियां एक युवक को रिकॉर्ड कर रही होती हैं. उनका आरोप है कि वह शख्स करीब ढाई घंटे से उन्हें लगातार घूर रहा था.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. सोचिए, एक चलती ट्रेन में जहां लोग सुरक्षित सफर करने की उम्मीद लेकर बैठते हैं, वहीं एक युवक खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि वह हाथ उठा देता है. ये घटना सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि समाज के उस डरावने चेहरे को दिखाती है जहां महिलाएं आज भी सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.
ढाई घंटे से घूर रहा था शख्स, युवतियों ने लगाया आरोप
दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक कोच में कुछ युवतियां एक युवक को रिकॉर्ड कर रही होती हैं. उनका आरोप है कि वह शख्स करीब ढाई घंटे से उन्हें लगातार घूर रहा था, जिससे वे असहज महसूस कर रही थीं. जब उन्होंने कैमरे पर उससे सवाल किया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो माहौल अचानक गर्म हो गया और मामला बहस से आगे बढ़ गया.
रेल में महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का ये वीडियो सोशलमीडिया पर वायरल है।— अश्विनी सोनी (@Ramraajya) May 4, 2026
जब तक ये आरोपी पकड़ा ना जाये जिम्मेदारी अधिकारीयों को टैग कीजिए।@RailMinIndia इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
@AshwiniVaishnaw#ElectionResult2026 pic.twitter.com/4prR4ELrXm
विरोध करने पर जड़ दिया चांटा
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक पहले ऊपरी बर्थ पर लेटा हुआ है, लेकिन जैसे ही लड़कियां उससे सवाल पूछती हैं, वह नीचे उतर आता है. इसके बाद बिना ज्यादा कुछ कहे वह अचानक आगे बढ़ता है और वीडियो बना रही महिला को थप्पड़ मार देता है. महिला की आवाज साफ सुनाई देती है जिसमें वह कहती है कि उसने उसे मारा है और सवाल करती है कि उसने हाथ कैसे उठाया. हैरानी की बात ये भी है कि आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की.
सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से RPF और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में यात्रियों की जिम्मेदारी भी सामने आती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचना देना या आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
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सोशल मीडिया पर गुस्सा
वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग लगातार रेलवे मंत्रालय और अधिकारियों को टैग कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जब इतने लोग मौजूद थे तो किसी ने मदद क्यों नहीं की. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. कई लोगों ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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