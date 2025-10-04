हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp और Telegram भी हो गए फेल! Zoho के Arattai में मिल रहा ऐसा खास फीचर जो और किसी में नहीं मिलेगा

Zoho Arattai: चेन्नई स्थित Zoho Corporation का होमग्रोन मैसेजिंग ऐप Arattai इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसे Meta के WhatsApp को भारत का जवाब माना जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Zoho Arattai: चेन्नई स्थित Zoho Corporation का होमग्रोन मैसेजिंग ऐप Arattai इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसे Meta के WhatsApp को भारत का जवाब माना जा रहा है. वजह है इसका ऐसा फीचर जो किसी भी ग्लोबल मैसेजिंग ऐप में अब तक नहीं मिला Android TV के लिए आधिकारिक ऐप सपोर्ट.

Android TV पर पहली बार मैसेजिंग ऐप

अब तक WhatsApp, Telegram, Signal, WeChat, Line या KakaoTalk किसी का भी ऑफिशियल Android TV वर्ज़न नहीं था. यूज़र्स को मैसेजिंग के लिए जुगाड़ तरीके अपनाने पड़ते थे. लेकिन Arattai ने इस समस्या का स्थायी हल दे दिया है. Google Play Store पर इसका ऑफिशियल Android TV ऐप उपलब्ध है जिसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है.

मल्टी-डिवाइस सपोर्ट से बढ़ी ताकत

WhatsApp की तुलना में Arattai ने बहुमुखी सपोर्ट देकर बढ़त बनाई है. यह सिर्फ स्मार्टफोन पर ही नहीं, बल्कि Linux, macOS और Windows पर भी उपलब्ध है. यानी एक ही अकाउंट को कई डिवाइस पर चलाने की आज़ादी. Android TV सपोर्ट मिलने के बाद इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है.

Arattai Vs WhatsApp

मीटिंग्स फीचर: WhatsApp की वीडियो कॉलिंग जहां सीमित है, वहीं Arattai ने इसमें Google Meet और Zoom जैसा अनुभव जोड़ दिया है. ऐप के अंदर ही यूज़र इंस्टेंट मीटिंग बना सकते हैं जॉइन कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं.

पॉकेट (Pocket): WhatsApp पर कई लोग खुद को मैसेज भेजकर जानकारी सेव करते हैं. Arattai ने इसे अपग्रेड कर ‘Pocket’ नाम का क्लाउड स्टोरेज फीचर दिया है जहां टेक्स्ट, मीडिया और लिंक सुरक्षित रखे जा सकते हैं.

मेंशन्स (Mentions): WhatsApp पर नोटिफिकेशन ढूँढना मुश्किल हो सकता है लेकिन Arattai में Slack जैसी Mentions टैब मौजूद है जिससे पता चलता है कि किस मैसेज में आपको टैग किया गया है.

नो ऐड्स पॉलिसी: Arattai ने साफ किया है कि वह यूज़र्स का डेटा विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा. जबकि WhatsApp अब ‘Updates’ टैब में विज्ञापन दिखाने लगा है और Meta के साथ डेटा भी साझा करता है.

AI से छुटकारा: WhatsApp में AI फीचर्स को जबरन जोड़ा गया है और उन्हें बंद करने का विकल्प नहीं मिलता. वहीं Arattai में अभी कोई अनचाहा AI इंटरफेस नहीं है जिससे यूज़र्स को क्लीन और सिंपल अनुभव मिलता है.

भारत में बनी यह ऐप धीरे-धीरे ‘WhatsApp Killer’ के नाम से मशहूर हो रही है. Arattai न सिर्फ़ सुरक्षित और विज्ञापन-रहित अनुभव देता है, बल्कि Android TV सपोर्ट और इनोवेटिव फीचर्स की वजह से इसे मौजूदा चैटिंग ऐप्स पर बढ़त हासिल हो रही है.

AI WiFi का कमाल! जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी जो आपके इंटरनेट को बना देगी रॉकेट से भी तेज़

Published at : 04 Oct 2025 03:15 PM (IST)
WhatsApp ZOHO TECH NEWS HINDI Arattai
