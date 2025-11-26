iPhone 17 पर यहां मिल रही धांसू डील, इतनी छूट पहले कभी नहीं आई, खरीदने का मौका चूक मत जाना
अगर आप आईफोन 17 पर ऑफर का इंतजार कर रहे थे और आपके लिए शानदार मौका है. क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल में इस आईफोन की खरीद पर लगभग 37,000 रुपये की बचत की जा सकती है.
अगर आप आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं तो इस पर शानदार ऑफर आ गया है. यह आईफोन इसी साल सितंबर में कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल ने पहली बार अपने इस स्टैंडर्ड मॉडल में प्रो मॉडल वाले फीचर्स दिए हैं. ऐसे में अगर आप कम बजट के चलते अब तक यह आईफोन नहीं खरीद पाए हैं तो अब आपके लिए जबरदस्त मौका है. क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल में आप इस फोन की खरीद पर कैशबैक और एक्सचेंज वैल्यू आदि सब मिलाकर लगभग 37,000 रुपये की बचत कर सकते हैं.
आईफोन 17 के स्पेसिफिकेशंस
ऐप्पल ने इस बार आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है. प्रो मॉडल्स की तरह आईफोन 17 में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला 6.3 इंच का ऑलवेज डिस्प्ले दिया गया है. इसे एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग दी गई है और इसकी मोटाई 7.3mm है. यह आईफोन 48MP+12MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेंटर स्टेज लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप वाले इस फोन को 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें आईफोन 16 की तुलना में बड़ी बैटरी दी गई है.
आईफोन 17 की खरीद पर बंपर छूट का मौका
भारत में आईफोन 17 को 82,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान इस पर 1,000 रुपये का बैंक कैशबैक मिल रहा है. इसके अलावा पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 7,000 रुपये तक का बोनस मिल रहा है. क्रोमा का कहना है कि आप अपने पुराने फोन देकर नए आईफोन पर 29,000 रुपये तक की और छूट पा सकते हैं. इस तरह देखा जाए तो नया आईफोन आपको असली कीमत से लगभग 37,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है और इसे महज 45,900 रुपये में खरीद सकते हैं. ध्यान रहे कि यह ऑफर 30 नवंबर तक ही वैलिड है.
