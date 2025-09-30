YouTube ने भारत में प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है. यह एक सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसकी मदद से दर्शक अधिकतर वीडियो बिना विज्ञापन देख सकेंगे. कंपनी की इसकी लॉन्चिंग का ऐलान करते हुए कहा कि प्रीमियम लाइट को अब भारत में यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है. यह यूजर्स को यूट्यूब पर अधिकतर वीडियो बिना विज्ञापन के देखने का एक नया और सस्ता तरीका मुहैया करवाता है. कंपनी ने यह ऐलान ऐसे समय किया है, जब यूट्यूब म्यूजिक और प्रीमियम के 125 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं.

कितनी है कीमत?

यूट्यूब प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन की कीमत 89 रुपये प्रति महीना रखी गई है और यह मोबाइल, लैपटॉप और टीवी समेत सभी डिवाइस पर काम करेगी. हालांकि, यह प्लान पूरी तरह विज्ञापन मुक्त नहीं है. कंपनी ने कहा है कि म्यूजिक कंटेट और शॉर्ट्स देखने के साथ-साथ जब यूजर्स कुछ सर्च या ब्राउज करेंगे तो उन्हें विज्ञापन दिख सकते हैं. बता दें कि यह एक सस्ता प्लान है, जो रेगुलर वीडियो से विज्ञापन हटाता है. अभी कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर रही है. इसका मतलब है कि सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होने में इसे थोड़ा समय लग सकता है.

प्रीमियम से कैसे अलग है लाइट वर्जन?

प्रीमियम लाइट कंपनी के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से कई मामलों में अलग है. पहला फर्क कीमत को लेकर है. लाइट वर्जन के लिए यूजर को हर महीने 89 रुपये देने होंगे, वही प्रीमियम की फीस 149 रुपये प्रति महीना है. लाइट वर्जन में जहां रेगुलर वीडियो पर विज्ञापन नहीं दिखेंगे, वहीं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पूरी तरह विज्ञापन मुक्त है. इसके अलावा लाइट वर्जन में यूजर को ऑफलाइन डाउनलोड, बैकग्राउंड प्ले और यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम की एक्सेस नहीं मिलेगी. प्रीमियम वर्जन में ये सारे फीचर्स होते हैं. ऐसे में लाइट वर्जन उन यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो यूट्यूब पर लॉन्ग-फॉर्म वीडियो ज्यादा देखते हैं. अगर आपको डाउनलोड, बैकग्राउंड प्ले और म्यूजिक स्ट्रीमिंग की जरूरत है तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेहतर रहेगा.

ये भी पढ़ें-

मेड इन इंडिया Arattai ने मचा दी धूम, ऐप स्टोर पर नंबर वन, अब WhatsApp को आएगा पसीना!