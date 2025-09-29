हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमेड इन इंडिया Arattai ने मचा दी धूम, ऐप स्टोर पर नंबर वन, अब WhatsApp को आएगा पसीना!

मेड इन इंडिया Arattai ने मचा दी धूम, ऐप स्टोर पर नंबर वन, अब WhatsApp को आएगा पसीना!

जोहो कॉर्पोरेशन की मैसेजिंग ऐप Arattai ऐप स्टोर में नंबर वन पर पहुंच गई है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील के बाद लाखों की संख्या में लोग इसे रोजाना डाउनलोड कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

Arattai App: WhatsApp के विकल्प के तौर पर देखी जा रही भारतीय कंपनी जोहो की Arattai App ने धूम मचा दी है. कुछ दिन पहले इस पर रोजाना लगभग 3 हजार यूजर्स आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या कई गुना बढ़कर 3.5 लाख से पार पहुंच गई है. केंद्रीय मंत्री की अपील के बाद लोग इसे तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं और अब यह ऐप स्टोर पर पहले स्थान पर पहुंच गई है. कंपनी ने एक्स पर पोस्ट डालकर बताया है कि उसकी ऐप सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में पहले पायदान पर पहुंच गई है.

2021 में लॉन्च हुई थी Arattai app 

तमिल भाषा के शब्द Arattai का मतलब अनौपचारिक बातचीत होता है. जोहो कॉर्पोरेशन ने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर इस ऐप को 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन लोगों का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया. अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से इस ऐप को सपोर्ट करने की अपील की थी, जिसके बाद लोग इसे खूब डाउनलोड कर रहे हैं. पूरी तरह भारत में बनी इस ऐप में WhatsApp की तरह पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें केवल वॉइस और वीडियो कॉल एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन पर्सनल चैट के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं है. इसे बनाने वाली कंपनी जोहो का कहना है कि इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और वह कभी भी पर्सनल डेटा को मोनेटाइज नहीं करेगी. 

जोहो को तेज करनी पड़ी तैयारी

Arattai पर तेजी से बढ़ रहे यूजर्स को देखते हुए कंपनी को अपनी तैयारियां तेज करनी पड़ी है. जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेंबू ने बताया कि नए यूजर्स कई गुना बढ़ गए हैं, जिसके देखते हुए इमरजेंसी बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा है. बता दें कि यूजर्स बढ़ने के कारण सर्वर पर भी बोझ बढ़ा है, जिसके चलते कई यूजर्स को OTP मिलने में देरी हो रही है तो किसी को कॉन्टैक्ट सिंक करने में दिक्कत आ रही है.

ये भी पढ़ें-

कौन-सा था दुनिया का कैमरे के साथ आने वाला पहला मोबाइल और कैसी आती थी फोटो? यहां जानिए पूरी डिटेल

Published at : 29 Sep 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
WhatsApp ZOHO TECH NEWS Arattai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी द बड्स आफ बालीवुड पर अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की बालीवुड में वापसी की कहानी और भी बहुत कुछ
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Indian Oil की बड़ी खोज: Andaman की धरती के नीचे छुपा है gas का खज़ाना! Paisa Live
Share Market की अगली चाल: RBI meeting, 20 नए IPO और विदेशी निवेशकों की नजर! Paisa Live
Max Hospital में इलाज? इन 4 बीमा कंपनियों पर अब भरोसा न करें Cashless Claims के लिए!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
हेल्थ
Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget