मेड इन इंडिया Arattai ने मचा दी धूम, ऐप स्टोर पर नंबर वन, अब WhatsApp को आएगा पसीना!

Arattai App: WhatsApp के विकल्प के तौर पर देखी जा रही भारतीय कंपनी जोहो की Arattai App ने धूम मचा दी है. कुछ दिन पहले इस पर रोजाना लगभग 3 हजार यूजर्स आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या कई गुना बढ़कर 3.5 लाख से पार पहुंच गई है. केंद्रीय मंत्री की अपील के बाद लोग इसे तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं और अब यह ऐप स्टोर पर पहले स्थान पर पहुंच गई है. कंपनी ने एक्स पर पोस्ट डालकर बताया है कि उसकी ऐप सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में पहले पायदान पर पहुंच गई है.

We’re officially #1 in Social Networking on the App Store!

Big thanks to every single Arattai user for making this possible. 💛#StayConnected #Arattai pic.twitter.com/gqxPW108Nq — Arattai (@Arattai) September 27, 2025

2021 में लॉन्च हुई थी Arattai app

तमिल भाषा के शब्द Arattai का मतलब अनौपचारिक बातचीत होता है. जोहो कॉर्पोरेशन ने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर इस ऐप को 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन लोगों का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया. अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से इस ऐप को सपोर्ट करने की अपील की थी, जिसके बाद लोग इसे खूब डाउनलोड कर रहे हैं. पूरी तरह भारत में बनी इस ऐप में WhatsApp की तरह पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें केवल वॉइस और वीडियो कॉल एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन पर्सनल चैट के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं है. इसे बनाने वाली कंपनी जोहो का कहना है कि इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और वह कभी भी पर्सनल डेटा को मोनेटाइज नहीं करेगी.

जोहो को तेज करनी पड़ी तैयारी

Arattai पर तेजी से बढ़ रहे यूजर्स को देखते हुए कंपनी को अपनी तैयारियां तेज करनी पड़ी है. जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेंबू ने बताया कि नए यूजर्स कई गुना बढ़ गए हैं, जिसके देखते हुए इमरजेंसी बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा है. बता दें कि यूजर्स बढ़ने के कारण सर्वर पर भी बोझ बढ़ा है, जिसके चलते कई यूजर्स को OTP मिलने में देरी हो रही है तो किसी को कॉन्टैक्ट सिंक करने में दिक्कत आ रही है.

