हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube क्रिएटर्स की कमाई होगी डबल, इस नए AI फीचर से काम हो जाएगा आसान, जानिए पूरी जानकारी

YouTube क्रिएटर्स की कमाई होगी डबल, इस नए AI फीचर से काम हो जाएगा आसान, जानिए पूरी जानकारी

YouTube AI Feature: YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा AI अपडेट पेश किया है जो पुराने और कम क्वालिटी वाले वीडियो को खुद-ब-खुद हाई रिज़ॉल्यूशन (HD या 4K) में बदल देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube AI Feature: YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा AI अपडेट पेश किया है जो पुराने और कम क्वालिटी वाले वीडियो को खुद-ब-खुद हाई रिज़ॉल्यूशन (HD या 4K) में बदल देगा. इस फीचर का नाम है Super Resolution और यह YouTube के अब तक के सबसे एडवांस्ड AI फीचर्स में से एक माना जा रहा है.

क्या है YouTube का नया Super Resolution फीचर?

YouTube के अनुसार, Super Resolution एक ऐसी AI अपस्केलिंग तकनीक है जो 1080p से कम क्वालिटी वाले वीडियो को बेहतर बनाती है. यानी अगर किसी वीडियो को पहले SD (Standard Definition) में अपलोड किया गया था तो अब यह AI की मदद से HD या 4K क्वालिटी में देखा जा सकेगा.

इस अपडेट के बाद जब कोई वीडियो एन्हांस किया जाएगा तो उसकी सेटिंग्स में Super Resolution टैग दिखाई देगा जिससे यूज़र चाहें तो AI वर्ज़न और ओरिजिनल वीडियो के बीच स्विच कर सकेंगे.

क्रिएटर्स को रहेगा पूरा कंट्रोल

YouTube ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फीचर के बावजूद क्रिएटर्स के पास अपने कंटेंट पर पूरा अधिकार रहेगा. प्लेटफॉर्म न तो उनके पुराने वीडियो को बदलेगा और न ही उन्हें री-अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी. साथ ही, क्रिएटर्स अगर चाहें तो इस AI अपस्केलिंग को डिसेबल या ऑप्ट-आउट भी कर सकते हैं.

YouTube का कहना है, “हम शुरुआत में 1080p से नीचे के वीडियो को HD में अपस्केल कर रहे हैं और आने वाले समय में 4K तक का सपोर्ट जोड़ा जाएगा. क्रिएटर्स के लिए ओरिजिनल वीडियो और रिज़ॉल्यूशन दोनों सुरक्षित रहेंगे.”

AI से बदलेगा पुराना कंटेंट देखने का अनुभव

YouTube का यह कदम उन पुराने वीडियो के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनकी क्वालिटी खराब या धुंधली है. अब दर्शक ऐसे कंटेंट को भी ज़्यादा शार्प, क्लियर और बेहतर विजुअल्स में देख सकेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा एडिटिंग या री-अपलोड के. इसके साथ ही YouTube ने Smart TV होमपेज प्रीव्यू, चैनल-आधारित सर्च सुधार और QR कोड शॉपिंग फीचर जैसे कई और अपडेट्स की भी घोषणा की है.

Published at : 01 Nov 2025 10:10 AM (IST)
