अब MacBook खरीदना होगा आसान! Apple की बजट फ्रेंडली लैपटॉप लाने की तैयारी, जानें पूरा प्लान

Apple MacBook: एप्पल अब किफायती लैपटॉप सेगमेंट में भी कदम रखने जा रहा है. ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नया लो-कॉस्ट मैकबुक तैयार कर रही है जो iPhone के A-सीरीज़ चिपसेट से लैस होगा. इसका लक्ष्य उन यूज़र्स पर है जो कम बजट में नया मैकबुक खरीदना चाहते हैं.

A18 Pro चिप वाला पहला बजट मैकबुक

DigiTimes की रिपोर्ट के अनुसार, यह एंट्री-लेवल मैकबुक iPhone 16 Pro का A18 Pro चिप इस्तेमाल करेगा. अब तक के सभी मैकबुक M-सीरीज़ प्रोसेसर पर आधारित रहे हैं लेकिन इस बदलाव से कीमत में बड़ी गिरावट आएगी. इसकी शुरुआती कीमत 599 डॉलर (लगभग 52,000 रुपये) या 699 डॉलर (लगभग 61,000 रुपये) बताई जा रही है जो इसे एप्पल का अब तक का सबसे सस्ता मैकबुक बनाएगी. तुलना के लिए, मौजूदा M4 मैकबुक एयर की शुरुआती कीमत भारत में 99,990 रुपये है.

स्क्रीन साइज और डिज़ाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए मैकबुक में 12.9 इंच का डिस्प्ले होगा, जो 13.6-इंच मैकबुक एयर से छोटा है. कॉम्पैक्ट साइज के चलते यह और भी पोर्टेबल होगा. इसके अलावा इसे ब्लू, पिंक, सिल्वर और येलो जैसे चमकदार रंगों में लॉन्च किया जा सकता है.

A18 Pro Vs M1 चिप परफॉर्मेंस

पहली नज़र में iPhone चिप का इस्तेमाल एक डाउनग्रेड लग सकता है लेकिन A18 Pro की परफॉर्मेंस M1 से बेहतर बताई जा रही है.

सिंगल-कोर टेस्ट (Geekbench): M1 – 2,368, जबकि A18 Pro – 3,409 (43% तेज़).

मल्टी-कोर टेस्ट: M1 – 8,576 और A18 Pro – 8,482 (लगभग बराबर).

Apple इसे मैकबुक के लिए और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा जिससे यूज़र्स को लंबी बैटरी लाइफ और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी.

लॉन्च टाइमलाइन

इस डिवाइस का ट्रायल प्रोडक्शन सितंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है. इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा. ऐसे में इसका लॉन्च साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में संभव है.

अक्सर बजट खरीदार पुराने M1 मैकबुक को डिस्काउंट पर खरीदते हैं. लेकिन यह नया डिवाइस उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कॉम्पैक्ट साइज और कम कीमत में उपलब्ध होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रिपोर्ट सच साबित हुई तो Apple पहली बार मिड-रेंज लैपटॉप मार्केट में सीधी एंट्री करेगा और उभरते बाज़ारों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है.

