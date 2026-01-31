चुपचाप बिल बढ़ा रहा है आपका टीवी! ये 5 सेटिंग्स बदलते ही बिजली का खर्च तुरंत हो जाएगा आधा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart TV: आज के स्मार्ट होम में टीवी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिवाइसों में से एक है. घंटों OTT देखना, न्यूज चैनल चलना या गेमिंग इन सबके बीच हमें एहसास भी नहीं होता कि टीवी कितना बिजली खर्च कर रहा है. अच्छी खबर यह है कि कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स बदलकर आप टीवी की बिजली खपत को काफी हद तक कम कर सकते हैं, वो भी बिना देखने के अनुभव से समझौता किए.

ब्राइटनेस और बैकलाइट कंट्रोल करें

टीवी की सबसे ज्यादा बिजली ब्राइटनेस और बैकलाइट खींचती है. फैक्ट्री सेटिंग्स पर ये अक्सर जरूरत से ज्यादा हाई होती हैं. टीवी की पिक्चर सेटिंग में जाकर ब्राइटनेस और बैकलाइट को 60–70% तक रखें. कमरे की रोशनी के हिसाब से एडजस्ट करें. इससे न सिर्फ बिजली बचेगी बल्कि आंखों पर भी कम जोर पड़ेगा.

पिक्चर मोड बदलें (Standard या Eco मोड)

अधिकतर लोग टीवी को हमेशा Vivid या Dynamic Mode पर रखते हैं जो ज्यादा पावर खपत करता है. अगर आप रोज़मर्रा में टीवी देखते हैं तो Standard या Eco Mode चुनें. Eco Mode ऑटोमैटिकली ब्राइटनेस और पावर यूसेज को कंट्रोल करता है जिससे बिजली का खर्च साफ तौर पर कम हो जाता है.

Auto Power Off और Sleep Timer ऑन करें

कई बार टीवी चलते-चलते ही हम सो जाते हैं या कमरे से बाहर चले जाते हैं. ऐसे में Sleep Timer और Auto Power Off बेहद काम आते हैं. सेटिंग में जाकर यह तय करें कि 10–15 मिनट तक कोई एक्टिविटी न हो तो टीवी खुद बंद हो जाए. इससे बेवजह होने वाली बिजली की बर्बादी रुकती है.

स्टैंडबाय मोड से बचें

टीवी बंद होने के बाद भी अगर प्लग लगा रहता है, तो वह Standby Power खपत करता रहता है. यह खपत भले कम लगे लेकिन महीने के बिल में असर डालती है. जब टीवी इस्तेमाल में न हो, तो उसे पावर स्विच से पूरी तरह बंद करें या स्मार्ट पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें.

अनावश्यक फीचर्स और ऐप्स बंद रखें

Smart TV में Bluetooth, Wi-Fi Scan, Voice Assistant जैसे फीचर्स हमेशा ऑन रहते हैं जिससे बैकग्राउंड में बिजली खर्च होती रहती है. अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर इन्हें बंद कर दें. इससे टीवी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp पर ये एक मैसेज भेजते ही बज सकती है मुसीबत की घंटी! सीधे पुलिस की नजर में आ जाएंगे