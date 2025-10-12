Windows 10 Support: अगर आप अभी भी Windows 10 वाला पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए. 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार के बाद आपके सिस्टम को अब कोई नई सुरक्षा अपडेट (Security Update) नहीं मिलेगी. करीब 41% पीसी यूज़र्स यानी 40 करोड़ से ज़्यादा कंप्यूटर अभी भी Windows 10 पर चल रहे हैं लेकिन अब यह वर्ज़न पुराना (Outdated) माना जाएगा.

Microsoft का Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम

Microsoft ने अपने यूज़र्स को थोड़ा और वक्त देने के लिए एक Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम शुरू किया है. इसके तहत यूज़र्स को 13 अक्टूबर 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलती रहेंगी. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो फिलहाल Windows 11 पर अपग्रेड नहीं करना चाहते या जिनके सिस्टम उस पर चल नहीं सकते. कंपनी के अनुसार, यह कोई स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक अस्थायी सुरक्षा पुल है ताकि यूज़र सुरक्षित रहते हुए आराम से नए सिस्टम पर माइग्रेट कर सकें.

कितनी होगी कीमत और किसे मिलेगा फ्री अपडेट का मौका

ESU प्रोग्राम की कीमत $30 (लगभग 2,500 रुपये) रखी गई है लेकिन यूरोपियन यूज़र्स के लिए यह पूरी तरह मुफ़्त है. बाकी यूज़र्स के पास भी दो फ्री विकल्प हैं.

Windows Backup के जरिए अपने सेटिंग्स OneDrive पर सिंक करें या फिर 1,000 Microsoft Rewards Points रिडीम करें. इनमें से किसी एक विकल्प को चुनकर आप Windows 10 की सुरक्षा अपडेट्स को 2026 तक फ्री में पा सकते हैं.

ऐसे करें Windows 10 ESU प्रोग्राम में एनरोल

सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके पीसी में Windows 10 का लेटेस्ट वर्ज़न (22H2) इंस्टॉल है.

Settings → Windows Update → View Update History में जाकर चेक करें.

अगर सब ठीक है तो Windows Update सेक्शन में आपको एक संदेश दिखेगा “Windows 10 support ends in October 2025” और नीचे लिंक होगा “Enroll in Extended Security Updates”. उस पर क्लिक करने से ESU Enrollment Wizard खुलेगा. अब आप चुन सकते हैं OneDrive सिंक, $30 भुगतान या 1,000 Rewards Points. आप किसी भी समय 13 अक्टूबर 2026 तक इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं.

कुछ यूज़र्स को अब तक नहीं मिला “Enroll Now” विकल्प

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ सिस्टम्स पर यह फीचर अब तक एक्टिव नहीं हुआ है. कई टेस्टिंग डिवाइस पर, ज़रूरी अपडेट (KB5063709) होने के बावजूद “Enroll Now” लिंक नहीं दिखा. Microsoft के प्रवक्ता ने बताया है कि यह सुविधा धीरे-धीरे सभी मार्केट्स में रोल आउट की जा रही है.

Windows 10 यूज़र्स के लिए फ्री सुरक्षा अपडेट पाने के दो आसान तरीके

OneDrive पर बैकअप बनाएं

ESU Wizard में “Back up your PC settings” विकल्प चुनें और अपने Microsoft अकाउंट से OneDrive पर सिंक शुरू करें. ध्यान दें, Microsoft सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज देता है इसलिए ज्यादा डेटा होने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है.

Microsoft Rewards Points का उपयोग करें

अगर आपके पास 1,000 या उससे अधिक पॉइंट्स हैं तो उन्हें रिडीम करके बिना किसी शुल्क के ESU अपडेट प्राप्त करें.

Windows 10 ने पिछले एक दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अब इसका सफर आख़िरी चरण में है. फिर भी जो यूज़र्स तुरंत Windows 11 पर नहीं जाना चाहते, उनके लिए Microsoft का मुफ्त ESU प्रोग्राम एक उपयोगी और सुरक्षित विकल्प है. इससे आप 2026 तक अपने सिस्टम को सुरक्षित और अप-टू-डेट रख सकते हैं बिना नया हार्डवेयर खरीदे.

