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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?

iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?

iPhone को Gaming Controller में बदलकर बड़े स्क्रीन पर गेमिंग का मजा ले सकते हैं. जानिए Bluetooth की मदद से iPhone को कंट्रोलर बनाने का आसान और स्मार्ट तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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अगर आपके पास iPhone है और आप मोबाइल गेमिंग को थोड़ा अलग अंदाज में एन्जॉय करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है. अब iPhone को सिर्फ गेम खेलने वाला फोन ही नहीं बल्कि Bluetooth Gaming Controller की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए किसी महंगे गेमपैड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आप अपने iPhone को दूसरे डिवाइस के साथ कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है इसका तरीका.

iPhone को Controller कैसे बनाएं

दरअसल, नॉर्मली गेमिंग के लिए Xbox, PlayStation या दूसरे Bluetooth कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ ऐप्स और गेमिंग सेटअप की मदद से iPhone को भी वर्चुअल कंट्रोलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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इसका फायदा खासतौर पर तब मिलता है जब आप PC, Mac या दूसरे compatible device पर गेम खेल रहे हों और आपके पास अलग से गेमपैड मौजूद न हो.

Bluetooth से कैसे करें कनेक्ट?

सबसे पहले iPhone और जिस डिवाइस पर गेम चलाना है, उन दोनों में Bluetooth कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए. इसके बाद iPhone में ऐसा compatible controller app इस्तेमाल करना होगा जो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होकर गेमिंग इनपुट भेज सके.

  • iPhone में Bluetooth ऑन करें.
  • Compatible controller ऐप इंस्टॉल और ओपन करें.
  • ऐप में दिए गए pairing ऑप्शन को चुनें.
  • दोनों डिवाइस को आपस में pair करें.
  • कनेक्शन बनने के बाद गेम में controller input को select करें.

ध्यान रखें कि सभी ऐप्स और गेम Bluetooth controller के रूप में iPhone को सपोर्ट नहीं करते हैं. इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे ऐप और गेम की compatibility को पहले चेक कर लेना चाहिए.

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कैसे होगा गेमिंग का एक्सपीरिएंस

iPhone को कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास फिजिकल बटन के बजाय स्क्रीन पर virtual controls होंगे. यानी स्क्रीन पर joystick, directional buttons और दूसरे gaming controls दिखाई दे सकते हैं.

इससे casual gaming काफी आसान हो सकती है. हालांकि, लंबे समय तक गेम खेलने वाले यूजर्स को traditional physical controller ज्यादा सुविधाजनक लग सकता है क्योंकि उसमें buttons का tactile feedback मिलता है.

क्या हर iPhone में चलेगा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सुविधा केवल iPhone मॉडल पर निर्भर नहीं करती है. असल में ये काफी हद तक controller app, operating system और गेम/डिवाइस compatibility पर निर्भर करती है. इसलिए पुराने या नए iPhone में इस्तेमाल करने से पहले उस ऐप की requirements जरूर देख लें.

यह भी पढ़ें: WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
IPhone   TECH NEWS HINDI
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