पुराने या खराब हो चुके हेडफोन को फेंकने की न करें गलती, इन तरीकों से दोबारा आ जाएंगे काम

अगर आपके घर में कोई पुराना या खराब हेडफोन पड़ा है तो कबाड़ में देने से पहले इसके क्रिएटिव यूज के बारे में सोचें. दरअसल, पुराने हेडफोन को कई तरीकों से यूज किया जा सकता है. इससे आपको इसे कबाड़ में भी नहीं देना पड़ेगा और आपके कई काम भी बन जाएंगे. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पुराने और खराब हो चुके हेडफोन को कैसे-कैसे रीयूज कर सकते हैं.

मिनी स्पीकर के तौर पर करें यूज

अगर आपके पुराने हेडफोन पर ऑडियो प्ले हो रहा है तो आप इसे मिनी स्पीकर के तौर पर यूज कर सकते हैं. अगर इसका एक स्पीकर भी काम कर रहा है तो आप वर्कस्टेशन, किचन या नाइटस्टैंड जैसी दूसरी जगहों के लिए इसे मिनी स्पीकर बना सकते हैं.

बन जाएगा रिकॉर्डिंग डिवाइस

अगर आपके हेडफोन में बिल्ट-इन माइक है तो आप इसे रिकॉर्डिंग डिवाइस बना सकते हैं, भले ही इसके दोनों स्पीकर खराब हो गए हैं. हेडफोन में कॉलिंग के लिए माइक दिया जाता है और इससे वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. ऐसे में आपको कंटेट क्रिएशन के लिए अलग से माइक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

साइकलिंग के दौरान सुनें म्यूजिक

अगर आप थोड़ा जुगाड़ लगा सकते हैं तो साइकलिंग आदि के दौरान म्यूजिक सुनने के लिए अपने हेलमेट ही में बेसिक ऑडियो सेटअप कर सकते हैं. इसके लिए पुराने हेडफोन को लें और इसके स्पीकर्स को हेलमेट की पेडिंग में फिट कर लें. ऐसे में आपको हल्का ऑडियो सुनाई देता रहेगा. इससे आपके आसपास की साउंड ब्लॉक भी नहीं होगी और आपको म्यूजिक या नेविगेशन में मदद भी मिलती रहेगी.

ट्रैवलिंग के दौरान आएगा काम

अगर आपका नया हेडफोन ज्यादा महंगा है और आप घूमने जा रहे हैं तो पुराना हेडफोन आपके काम आ सकता है. अगर ट्रैवलिंग के दौरान यह डैमेज होता है तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा.

