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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअपनी मर्जी के स्टिकर्स बनाकर WhatsApp चैट को बनाएं इंट्रेस्टिंग, यहां जान लें तरीका

अपनी मर्जी के स्टिकर्स बनाकर WhatsApp चैट को बनाएं इंट्रेस्टिंग, यहां जान लें तरीका

How To Create WhatsApp Stickers: WhatsApp पर आप अपनी फोटो या एआई की मदद से स्टिकर बना सकते हैं. इसका तरीका बहुत आसान है. स्टिकर बनाने के साथ-साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 01:33 PM (IST)
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How To Create WhatsApp Stickers: WhatsApp अपने यूजर्स को स्टिकर क्रिएट और शेयर करने का ऑप्शन देती है. स्टिकर्स से न सिर्फ चैटिंग मजेदार होती है बल्कि उन चीजों को भी आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिन्हें टाइप करना मुश्किल होता है. WhatsApp पर आप स्टिकर पैक डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आपको इनमें से कोई स्टिकर पसंद न आए तो अपनी मर्जी का स्टिकर क्रिएट भी कर सकते हैं. इसका तरीका बहुत आसान है. आज हम आपको फोटो और एआई से व्हाट्सऐप स्टिकर बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. 

WhatsApp पर मिलता है स्टिकर क्रिएट करने का ऑप्शन

WhatsApp पर आप अपनी किसी फोटो को स्टिकर में बदलने के साथ-साथ टेक्स्ट यूज कर एआई से भी स्टिकर बनवा सकते हैं. इसके अलावा आपको स्टिकर पैक ऑर्गेनाइज करने और दूसरों के साथ इसे शेयर करने का भी ऑप्शन मिलता है. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही स्टिकर क्रिएट करने का तरीका लगभग एक जैसा है. 

WhatsApp पर फोटो से कैसे बनाएं स्टिकर?

किसी भी चैट में जाकर स्टिकर सेक्शन ओपन करें और पेंसिल आइकन पर टैप करें.
फोन की गैलरी से इमेज सेलेक्ट करें या कैमरा ओपन कर फोटो क्लिक करें.
प्रीव्यू स्क्रीन से प्रीसेट ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
इस पर इमोजी या स्टिकर ऐड करने के लिए एड स्टिकर पर, टेक्स्ट एड करने के लिए T पर और कुछ ड्रॉ करने के लिए सर्किल में बने पेंसिल आइकन पर टैप करें. 

एआई से कैसे बनाएं स्टिकर?

किसी भी चैट में जाकर स्टिकर सेक्शन ओपन करें.
यहां दिख रहे क्रिएट ऑप्शन पर टैप करें और जनरेट विद एआई को सेलेक्ट करें.
अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट पर टैप कर दें. आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा.
इनमें से अपनी पसंद के स्टिकर को सेव कर लें.

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Published at : 21 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
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