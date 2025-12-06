Year Ender 2025: 7000mAh से बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुए ये फोन, बार-बार चार्जिंग का झंझट ही खत्म
Year Ender 2025: इस साल वीवो, वनप्लस और IQOO समेत कई कंपनियों ने 7000mAH और उससे भी अधिक बैटरी कैपेसिटी वाले फोन लॉन्च किए हैं.
Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन लगातार एडवांस होते जा रहे हैं. एक से बढ़कर एक फीचर्स और बड़े डिस्प्ले के कारण फोन यूज करने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल गया है. बड़े डिस्प्ले और इन फीचर्स के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण कंपनियां अपने स्मार्टफोन में जंबो बैटरी पैक देने लगी हैं. आज हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए 7,000mAh से बड़ी बैटरी वाले फोन की लिस्ट लेकर आए हैं.
Vivo T4 5G
यह फोन 6.77 के क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर वाले इस फोन के रियर में 50MP (OIS) + 2MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 32MP सेंसर दिया गया है. यह फोन 7300 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फ्लिपकार्ट पर यह 24,999 रुपये में लिस्टेड है.
OnePlus 15
यह प्रीमियम फोन 6.78 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिला है. यह 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 32MP लेंस के साथ आया है. इसमें 7,300mAh की दमदार बैटरी है, जो 120W की सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसकी शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है.
iQOO 15
यह फोन भी अपने फीचर्स में वनप्लस 15 को पूरी तरह टक्कर देता है. iQOO 15 में 6.85 इंच का M14 LEAD OLED डिस्प्ले लगा है और यह पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है. इसके भी रियर में 50MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला है, जबकि फ्रंट में 32MP कैमरा दिया गया है. इसमें 7,000mAh का सिलिकॉन-एनोड बैटरी पैक लगा हुआ है, जो 100W फ्लैशचार्ज को सपोर्ट करता है. इसकी भी शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है.
ये भी पढ़ें-
आपके फोन की लोकेशन ट्रैक करना चाहती है सरकार, सैमसंग और ऐप्पल आदि ने किया विरोध- रिपोर्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL