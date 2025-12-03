हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: इस साल 30,000 से कम कीमत में लॉन्च हुए ये धांसू फोन, एक से बढ़कर एक फीचर से लैस

इस साल सैमसंग और वीवो समेत कई कंपनियों ने 30,000 से कम कीमत में धांसू फीचर्स वाले फोन लॉन्च किए हैं. आज हम Year Ender 2025 में इनकी एक लिस्ट लेकर आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: साल 2025 की समाप्ति में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस साल स्मार्टफोन कंपनियों ने एक से एक बढ़कर मोबाइल लॉन्च किए और उनमें कई धाकड़ फीचर्स दिए. इस साल 5G स्मार्टफोन और एआई फीचर्स का खूब जलवा रहा. आज हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए 30,000 से कम कीमत वाले कुछ स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं.

Motorola Edge 60 Pro

मोटोरोला का यह फोन अप्रैल में 6.78 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया गया है. 6000 mAh की बैटरी वाले इस फोन के रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. इसके फ्रंट में भी 50MP का कैमरा है. फ्लिपकार्ट पर यह 29,999 रुपये में लिस्टेड है.

Vivo V60e 5G

इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला 6.77 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 प्रोसेसर वाले इस फोन में 6500mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है. कैमरा सेटअप की बात करें को इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. फ्रंट में इसे 50MP सेल्फी कैमरा से लैस किया गया है. अमेजन पर यह फोन 29,999 रुपये में लिस्टेड है.

Lava Agni 4

हाल ही में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आया है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर लगा हुआ है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. फ्रंट में इसे 50MP कैमरा से लैस किया गया है. 5000mAh की बैटरी वाले इस फोन की कीमत 22,999 रुपये है.

Samsung Galaxy F56 5G

यह फोन 6.7 इंच के सुपर AMOLED, FHD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें Exynos 1480 प्रोसेसर लगा हुआ है. इसके रियर में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2MP का डेप्थ कैमरा मिलता है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के इसमें 12MP कैमरा है. यह फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर इसका बेस वेरिएंट 24,999 रुपये में लिस्टेड है. 

बच्चों के लिए खास फोन ला रही HMD, पैरेंट्स की चिंता होगी दूर, मिलेंगे ये फीचर्स

Published at : 03 Dec 2025 12:27 PM (IST)
TECH NEWS Samsung Galaxy F56 5G Motorola Edge 60 Pro New Year 2026 Vivo V60e 5G Year Ender 2025 Lava Agni 4
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
