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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXiaomi 17T खरीदना हुआ महंगा, कीमत में सीधे 5,000 रुपये का उछाल

Xiaomi 17T खरीदना हुआ महंगा, कीमत में सीधे 5,000 रुपये का उछाल

Xiaomi 17T खरीदना अब पहले से महंगा हो गया है. फोन के 12GB+256GB और 12GB+512GB दोनों मॉडल की कीमत में सीधे 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. जानिए नई कीमतें और फोन में क्या खास है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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  • जून में लॉन्च होने के बाद फोन ₹10,000 महंगा हुआ.

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले अगर आप Xiaomi 17T खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस फोन की कीमत पर एक नया अपडेट सामने आया है. कंपनी के इस स्मार्टफोन की भारत में कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है. इस बार फोन के दोनों स्टोरेज मॉडल पर सीधे 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 12GB रैम के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज वाले दोनों वेरिएंट अब पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं. नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू हैं और Xiaomi की ऑनलाइन स्टोर के साथ Amazon India पर भी दिखाई दे रही हैं. 

Xiaomi 17T की कीमत फिर कितनी बढ़ी है?

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नई कीमत के बाद Xiaomi 17T के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 69,999 रुपये हो गई है. इससे पहले यह वेरिएंट 64,999 रुपये में मिल रहा था. वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत अब 74,999 रुपये हो गई है. पहले इसकी कीमत 69,999 रुपये थी. इन दोनों ही वेरिएंट पर 5,000 रुपये का सीधा इजाफा किया गया है. 

लॉन्च के मुकाबले अब कितना महंगा?

Xiaomi 17T को भारत में जून में लॉन्च किया गया था.उस समय 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये, जबकि 512GB वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये रखी गई थी. अब नई कीमतों के साथ दोनों मॉडल अपनी शुरुआती कीमत से 10,000 रुपये महंगे हो चुके हैं. इससे पहले जुलाई में भी कंपनी ने दोनों वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी. फोन को भारत में ब्लैक, ब्लू और वायलेट रंगों में पेश किया गया है. 

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Xiaomi 17T में क्या मिलता है?

फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8500-Ultra चिपसेट मिलता है. फोन में 12GB LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज का ऑप्शन है. 
 
Leica कैमरा और बड़ी बैटरी

Xiaomi 17T में 6,500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. फोन 67W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. पीछे Leica-ब्रांडेड कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का Light Fusion 800 मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 02 Oct 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Xiaomi 17T Xiaomi 17T Price Hike
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