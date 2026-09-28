सबकुछ ठीक फिर भी SIM दिखा रहा नो सर्विस, चेक करें ये सेटिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अस्थायी गड़बड़ी हेतु फोन रीस्टार्ट करें, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें.

फोन में अचानक नो सर्विस दिखने लगे और कॉल, मैसेज या मोबाइल डेटा चलना बंद हो जाए, तो तुरंत लगता है कि SIM या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, लेकिन हर बार समस्या की वजह यही हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार फोन में SIM लगी होती है, कोई बड़ी खराबी भी नजर नहीं आती और फिर भी नेटवर्क कनेक्शन गायब हो जाता है.

ऐसे में बार-बार SIM निकालना या तुरंत नई SIM लेने की जरूरत नहीं होती है. इस तरह की परेशानी को ठीक करने के लिए शुरुआत में कुछ आसान सेटिंग्स और सामान्य जांच काफी हो सकती हैं तो आइए जानते हैं कि सबकुछ ठीक फिर भी SIM नो सर्विस दिखा रहा तो कौन-सी सेटिंग चेक करें.

सबसे पहले Airplane Mode चेक करें

कई बार फोन में Airplane Mode गलती से चालू रह जाता है, जिससे मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाता है. जिसमें सबसे पहले इसे ऑफ करके नेटवर्क देखें. अगर पहले से ऑफ है, तो करीब 10 से 15 सेकंड के लिए इसे ऑन करें और फिर बंद कर दें. इससे फोन दोबारा मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है.

SIM नो सर्विस दिखा रहा तो कौन-सी सेटिंग चेक करें

अगर फोन अपने आप सही मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो Automatic Network Selection की सेटिंग जरूर चेक करें. इसके लिए फोन की Settings में जाएं और Network & Internet या Mobile Network का ऑप्शन खोलें. यहां देखें कि नेटवर्क अपने आप चुनने वाली सेटिंग चालू है या नहीं. साथ ही Network Mode की सेटिंग भी देखें और उसे सामान्य ऑप्शन पर रखें. गलत नेटवर्क मोड होने पर भी कनेक्शन प्रभावित हो सकता है.

5G की जगह 4G करके देखें

कमजोर या अस्थिर 5G कवरेज वाले इलाके में फोन बार-बार 5G और 4G के बीच नेटवर्क बदल सकता है. ऐसे में कुछ समय के लिए Preferred Network Type को 4G/LTE पर बदलकर देखें. अगर सिग्नल स्थिर हो जाता है, तो समस्या नेटवर्क स्विचिंग से जुड़ी हो सकती है.

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SIM को दोबारा लगाकर देखें

फोन बंद करके SIM निकालें और देखें कि उस पर धूल, खरोंच या किसी तरह का नुकसान तो नहीं है. SIM को सही तरीके से ट्रे में लगाकर फोन दोबारा शुरू करें. अगर eSIM इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेटिंग्स में SIM लाइन को बंद करके फिर चालू करके भी जांच सकते हैं. अगर बाकी सभी तरीके काम न करें, तो Network Settings Reset किया जा सकता है. इससे सेव किए गए Wi-Fi नेटवर्क, Bluetooth कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी सेटिंग्स हट जाएंगी, लेकिन फोन के ऐप्स, फोटो या निजी डेटा डिलीट नहीं होंगे.

फोन Restart करके देखें

कभी-कभी अस्थायी सॉफ्टवेयर समस्या की वजह से भी नेटवर्क कनेक्शन रुक सकता है. ऐसे में फोन को एक बार Restart करना आसान तरीका है. दोबारा चालू होने के बाद फोन को नेटवर्क से जुड़ने में थोड़ा समय दें. इसलिए No Service दिखते ही तुरंत SIM बदलने का फैसला लेने के बजाय पहले इन बेसिक सेटिंग्स को जांचना बेहतर है.

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