Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसबकुछ ठीक फिर भी SIM दिखा रहा नो सर्विस, चेक करें ये सेटिंग

सबकुछ ठीक फिर भी SIM दिखा रहा नो सर्विस, चेक करें ये सेटिंग

फोन में अचानक No Service दिख रहा है और कॉल, मैसेज या मोबाइल डेटा बंद हो गया और SIM सही लगी होने के बाद भी अगर नेटवर्क गायब है, तो जरूरी नहीं कि SIM खराब हो. जानिए इसकी सही वजह

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अस्थायी गड़बड़ी हेतु फोन रीस्टार्ट करें, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें.

फोन में अचानक नो सर्विस दिखने लगे और कॉल, मैसेज या मोबाइल डेटा चलना बंद हो जाए, तो तुरंत लगता है कि SIM या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, लेकिन हर बार समस्या की वजह यही हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार फोन में SIM लगी होती है, कोई बड़ी खराबी भी नजर नहीं आती और फिर भी नेटवर्क कनेक्शन गायब हो जाता है.

ऐसे में बार-बार SIM निकालना या तुरंत नई SIM लेने की जरूरत नहीं होती है. इस तरह की परेशानी को ठीक करने के लिए शुरुआत में कुछ आसान सेटिंग्स और सामान्य जांच काफी हो सकती हैं तो आइए जानते हैं कि सबकुछ ठीक फिर भी SIM नो सर्विस दिखा रहा तो कौन-सी सेटिंग चेक करें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
iPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक
iPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक
टेक्नोलॉजी
Big Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?
Big Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?
टेक्नोलॉजी
Android फोन में चलेगी Apple Watch! ये ऐप बदल देगी iPhone की जरूरत
Android फोन में चलेगी Apple Watch! ये ऐप बदल देगी iPhone की जरूरत
टेक्नोलॉजी
सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?
सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?

सबसे पहले Airplane Mode चेक करें

कई बार फोन में Airplane Mode गलती से चालू रह जाता है, जिससे मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाता है. जिसमें सबसे पहले इसे ऑफ करके नेटवर्क देखें. अगर पहले से ऑफ है, तो करीब 10 से 15 सेकंड के लिए इसे ऑन करें और फिर बंद कर दें. इससे फोन दोबारा मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है. 

SIM नो सर्विस दिखा रहा तो कौन-सी सेटिंग चेक करें

अगर फोन अपने आप सही मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो Automatic Network Selection की सेटिंग जरूर चेक करें. इसके लिए फोन की Settings में जाएं और Network & Internet या Mobile Network का ऑप्शन खोलें. यहां देखें कि नेटवर्क अपने आप चुनने वाली सेटिंग चालू है या नहीं. साथ ही Network Mode की सेटिंग भी देखें और उसे सामान्य ऑप्शन पर रखें. गलत नेटवर्क मोड होने पर भी कनेक्शन प्रभावित हो सकता है. 

5G की जगह 4G करके देखें

कमजोर या अस्थिर 5G कवरेज वाले इलाके में फोन बार-बार 5G और 4G के बीच नेटवर्क बदल सकता है. ऐसे में कुछ समय के लिए Preferred Network Type को 4G/LTE पर बदलकर देखें. अगर सिग्नल स्थिर हो जाता है, तो समस्या नेटवर्क स्विचिंग से जुड़ी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - बिल्डिंग में मोबाइल सिग्नल कैसा? 1 क्लिक में पता चल जाएगी नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड

SIM को दोबारा लगाकर देखें

फोन बंद करके SIM निकालें और देखें कि उस पर धूल, खरोंच या किसी तरह का नुकसान तो नहीं है. SIM को सही तरीके से ट्रे में लगाकर फोन दोबारा शुरू करें. अगर eSIM इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेटिंग्स में SIM लाइन को बंद करके फिर चालू करके भी जांच सकते हैं. अगर बाकी सभी तरीके काम न करें, तो Network Settings Reset किया जा सकता है. इससे सेव किए गए Wi-Fi नेटवर्क, Bluetooth कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी सेटिंग्स हट जाएंगी, लेकिन फोन के ऐप्स, फोटो या निजी डेटा डिलीट नहीं होंगे.

फोन Restart करके देखें

कभी-कभी अस्थायी सॉफ्टवेयर समस्या की वजह से भी नेटवर्क कनेक्शन रुक सकता है. ऐसे में फोन को एक बार Restart करना आसान तरीका है. दोबारा चालू होने के बाद फोन को नेटवर्क से जुड़ने में थोड़ा समय दें. इसलिए No Service दिखते ही तुरंत SIM बदलने का फैसला लेने के बजाय पहले इन बेसिक सेटिंग्स को जांचना बेहतर है. 

यह भी पढ़ें - रोज-रोज Reels देखने की आदत दिमाग पर डाल रही है असर? स्टडी में खुलासा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI SIM No Service SIM Network Problem
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक
iPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक
टेक्नोलॉजी
Big Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?
Big Billion Days Sale पर बंपर डिस्काउंट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक कितनी छूट?
टेक्नोलॉजी
Android फोन में चलेगी Apple Watch! ये ऐप बदल देगी iPhone की जरूरत
Android फोन में चलेगी Apple Watch! ये ऐप बदल देगी iPhone की जरूरत
टेक्नोलॉजी
सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?
सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
क्रिकेट
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा; पहले मैच से था साथ
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
एग्रीकल्चर
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget