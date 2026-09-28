यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार (28 सितंबर) को गैस सिलेंडर फटने से एक घर गिर गया. इस हादसे में चार लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि कुछ लोगों का इलाज जारी है. वहीं सूचने मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई. जानकारी के मुताबिक ये हादसा खाना बनाते समय हुआ.

गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले पर CMO उदय भान सिंह ने कहा कि इनमें से चार लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी दो का इलाज चल रहा है.

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फतेहपुर में गैस सिलेंडर फटने की घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को घायलों के परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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