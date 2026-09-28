Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका

आजकल Instagram Reels और दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई गाने, डायलॉग और ऑडियो वायरल होते हैं जिन्हें सुनकर मन करता है कि काश यही आवाज फोन की रिंगटोन बन जाए. अच्छी बात यह है कि आप किसी पसंदीदा Reel के ऑडियो को अपने फोन की रिंगटोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए Android और iPhone में तरीका थोड़ा अलग है. आइए आसान स्टेप्स में जानते हैं.

जिस Reel की आवाज आपको पसंद है, उसे पहले फोन में सेव करना होगा. अगर Reel में डाउनलोड का ऑप्शन उपलब्ध है तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अपने फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर से भी उस Reel का छोटा हिस्सा रिकॉर्ड किया जा सकता है. ध्यान रखें कि रिंगटोन के लिए पूरे वीडियो की जरूरत नहीं होती. जिस हिस्से को रिंगटोन बनाना चाहते हैं, उसे करीब 20-30 सेकंड का रखना बेहतर रहेगा. इसके बाद वीडियो से ऑडियो निकालने के लिए किसी भरोसेमंद ऑडियो एडिटर या फोन में मौजूद एडिटिंग टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

Android फोन में ऐसे लगाएं Reel की आवाज

Android फोन में अपनी पसंद की ऑडियो फाइल को रिंगटोन बनाना काफी आसान है. सबसे पहले Reel से तैयार की गई MP3 या दूसरी ऑडियो फाइल को फोन में सेव करें. अब Settings में जाएं और Sound & vibration या इसी तरह के विकल्प को खोलें. इसके बाद Phone ringtone पर टैप करें. यहां आपको फोन में मौजूद रिंगटोन की लिस्ट दिखाई देगी.

कई Android फोन में Add ringtone, My Sounds, + या Choose from files जैसा विकल्प मिलता है. इस पर टैप करके Reel से तैयार की गई ऑडियो फाइल चुनें. फाइल सिलेक्ट करते ही वह रिंगटोन की लिस्ट में जुड़ जाएगी. अब उसे चुनकर सेव कर दें.

कुछ Android फोन में फाइल मैनेजर से ऑडियो को Ringtones फोल्डर में कॉपी करने के बाद भी वह रिंगटोन की सूची में दिखाई देने लगती है.

iPhone में थोड़ा अलग है तरीका

iPhone में किसी MP3 फाइल को सीधे रिंगटोन के तौर पर चुनने का ऑप्शन Android की तरह नहीं मिलता. इसके लिए GarageBand ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले Reel की ऑडियो फाइल को iPhone के Files ऐप में सेव करें. इसके बाद GarageBand खोलें और नया ऑडियो प्रोजेक्ट शुरू करें. यहां ऑडियो रिकॉर्डर या किसी इंस्ट्रूमेंट को चुनकर एडिटिंग स्क्रीन पर जाएं.

अब Files से अपनी ऑडियो फाइल को GarageBand में इंपोर्ट करें. जरूरत के मुताबिक ऑडियो को ट्रिम करके करीब 30 सेकंड या उससे कम का हिस्सा रखें. इसके बाद प्रोजेक्ट को रिंगटोन के रूप में एक्सपोर्ट करें. GarageBand आपको इसे सीधे Ringtone के तौर पर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देगा. एक्सपोर्ट होने के बाद iPhone की Settings > Sounds & Haptics > Ringtone में जाकर नई रिंगटोन चुन सकते हैं.

कॉपीराइट का रखें ध्यान

किसी Reel के ऑडियो को निजी इस्तेमाल के लिए रिंगटोन बनाना और उसे सार्वजनिक रूप से शेयर या कमर्शियल इस्तेमाल करना अलग बातें हैं. इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के कॉपीराइट वाले गाने या ऑडियो को बिना परमिशन के सार्वजनिक इस्तेमाल करने से बचें.

इस तरह थोड़ी सी एडिटिंग के बाद आपकी पसंदीदा Reel का वायरल डायलॉग, म्यूजिक या आवाज फोन की कॉल आने पर सुनाई दे सकती है.

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