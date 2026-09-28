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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका

Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका

Instagram Reel की पसंदीदा आवाज़ को अब बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन. Android और iPhone यूजर्स के लिए जानें Reel को रिंगटोन सेट करने का आसान तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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आजकल Instagram Reels और दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई गाने, डायलॉग और ऑडियो वायरल होते हैं जिन्हें सुनकर मन करता है कि काश यही आवाज फोन की रिंगटोन बन जाए. अच्छी बात यह है कि आप किसी पसंदीदा Reel के ऑडियो को अपने फोन की रिंगटोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए Android और iPhone में तरीका थोड़ा अलग है. आइए आसान स्टेप्स में जानते हैं.

जिस Reel की आवाज आपको पसंद है, उसे पहले फोन में सेव करना होगा. अगर Reel में डाउनलोड का ऑप्शन उपलब्ध है तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अपने फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर से भी उस Reel का छोटा हिस्सा रिकॉर्ड किया जा सकता है. ध्यान रखें कि रिंगटोन के लिए पूरे वीडियो की जरूरत नहीं होती. जिस हिस्से को रिंगटोन बनाना चाहते हैं, उसे करीब 20-30 सेकंड का रखना बेहतर रहेगा. इसके बाद वीडियो से ऑडियो निकालने के लिए किसी भरोसेमंद ऑडियो एडिटर या फोन में मौजूद एडिटिंग टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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Android फोन में ऐसे लगाएं Reel की आवाज

Android फोन में अपनी पसंद की ऑडियो फाइल को रिंगटोन बनाना काफी आसान है. सबसे पहले Reel से तैयार की गई MP3 या दूसरी ऑडियो फाइल को फोन में सेव करें. अब Settings में जाएं और Sound & vibration या इसी तरह के विकल्प को खोलें. इसके बाद Phone ringtone पर टैप करें. यहां आपको फोन में मौजूद रिंगटोन की लिस्ट दिखाई देगी.

कई Android फोन में Add ringtone, My Sounds, + या Choose from files जैसा विकल्प मिलता है. इस पर टैप करके Reel से तैयार की गई ऑडियो फाइल चुनें. फाइल सिलेक्ट करते ही वह रिंगटोन की लिस्ट में जुड़ जाएगी. अब उसे चुनकर सेव कर दें.

कुछ Android फोन में फाइल मैनेजर से ऑडियो को Ringtones फोल्डर में कॉपी करने के बाद भी वह रिंगटोन की सूची में दिखाई देने लगती है.

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iPhone में थोड़ा अलग है तरीका

iPhone में किसी MP3 फाइल को सीधे रिंगटोन के तौर पर चुनने का ऑप्शन Android की तरह नहीं मिलता. इसके लिए GarageBand ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले Reel की ऑडियो फाइल को iPhone के Files ऐप में सेव करें. इसके बाद GarageBand खोलें और नया ऑडियो प्रोजेक्ट शुरू करें. यहां ऑडियो रिकॉर्डर या किसी इंस्ट्रूमेंट को चुनकर एडिटिंग स्क्रीन पर जाएं.

अब Files से अपनी ऑडियो फाइल को GarageBand में इंपोर्ट करें. जरूरत के मुताबिक ऑडियो को ट्रिम करके करीब 30 सेकंड या उससे कम का हिस्सा रखें. इसके बाद प्रोजेक्ट को रिंगटोन के रूप में एक्सपोर्ट करें. GarageBand आपको इसे सीधे Ringtone के तौर पर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देगा. एक्सपोर्ट होने के बाद iPhone की Settings > Sounds & Haptics > Ringtone में जाकर नई रिंगटोन चुन सकते हैं.

कॉपीराइट का रखें ध्यान

किसी Reel के ऑडियो को निजी इस्तेमाल के लिए रिंगटोन बनाना और उसे सार्वजनिक रूप से शेयर या कमर्शियल इस्तेमाल करना अलग बातें हैं. इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के कॉपीराइट वाले गाने या ऑडियो को बिना परमिशन के सार्वजनिक इस्तेमाल करने से बचें.

इस तरह थोड़ी सी एडिटिंग के बाद आपकी पसंदीदा Reel का वायरल डायलॉग, म्यूजिक या आवाज फोन की कॉल आने पर सुनाई दे सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
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