Windows 10 यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! दो हफ्ते बाद बंद हो जाएगा सपोर्ट, उसके बाद क्या ऑप्शन?

Windows 10 यूजर्स के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है. दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ऐलान कर चुकी है कि 14 अक्टूबर से विंडोज 10 के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलने बंद हो जाएगी. यानी करीब दो हफ्ते बाद विंडोज 10 के लिए सपोर्ट बंद हो जाएगा. ऐसे में अगर आप विंडोज 10 वाले लैपटॉप या पीसी को यूज कर रहे हैं तो आपके पास अब सीमित ऑप्शन रह गए हैं. आइए जानते हैं कि सपोर्ट बंद होने का क्या मतलब है और यूजर्स के पास अब क्या विकल्प बचे हैं.

सपोर्ट बंद होने से क्या होगा?

14 अक्टूबर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के लिए सिक्योरिटी अपडेट, बग फिक्स और टेक्निकल सपोर्ट रिलीज नहीं करेगी. इससे नुकसान यह होगा कि लैपटॉप या पीसी पर वायरस और साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रकार का बग आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए सिक्योरिटी पैच जारी नहीं करेगी. ऐसे में सिस्टम पर कोई भी संवेदनशील डेटा स्टोर करना और सेंसेटिव टास्क करना जोखिम भरा हो सकता है. राहत की बात यह है कि 14 अक्टूबर को विंडोज 10 पर चलने वाले सिस्टम काम करना बंद नहीं करेंगे. ये पहले की तरह काम करते रहेंगे, बस इन्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट नहीं मिलेगी.

अब यूजर के पास बचे ये ऑप्शन्स

इस फैसले से प्रभावित यूजर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ विकल्प सुझाए हैं. इनमें से पहला है पेड कवरेज. जो यूजर्स विंडोज 10 यूज करना चाहते हैं वो 30 डॉलर (लगभग 2,650 रुपये) देकर एक साल की कवरेज पा सकते हैं. इससे उन्हें अगले साल अक्टूबर तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा. 1000 माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर भी एक साल की अतिरिक्त कवरेज हासिल की जा सकती है. यूजर के पास दूसरा ऑप्शन वनड्राइव बैकअप का है. इससे उन्हें लिमिटेड कवरेज मिल सकेगी. इनके अलावा यूजर्स के पास विंडोज 11 में अपग्रेड करने का ही ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें-

YouTube पर एड-फ्री वीडियो देखना हुआ सस्ता, भारत में लॉन्च हो गया प्रीमियम लाइट वर्जन, जानें कीमत और फीचर्स