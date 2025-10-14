क्या भारत में भी लॉन्च होगा सैमसंग का पहला तीन स्क्रीन वाला फोन? यह जानकारी आ गई सामने
सैमसंग अगले कुछ दिनों में अपने पहले ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold से पर्दा उठा देगी. ताजा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे चीन और दक्षिण कोरिया के अलावा कई देशों में लॉन्च किया जाएगा.
दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग अगले कुछ दिनों में अपने पहले ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को लॉन्च करने वाली है. पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि इस फोन को केवल चीन और दक्षिण कोरिया में ही लॉन्च किया जाएगा. ताजा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी इसे अमेरिका समेत कई मार्केट्स में लॉन्च करने पर विचार कर रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा? आइए इसका जवाब जानते हैं.
किन-किन देशों में लॉन्च हो सकता है Galaxy Z TriFold?
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन और दक्षिण कोरिया के अलावा सैमसंग इस फोन को अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत कई देशों में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किन-किन देशों में यह फोन लॉन्च होगा. भारत में लॉन्चिंग को लेकर भी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है.
ये हो सकतें है ट्राई-फोल्ड फोन के संभावित फीचर्स
Galaxy Z TriFold में 10 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकती है. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर यह फोन एक बड़े साइज की टैब जैसा लगेगा और फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन एक स्मार्टफोन जैसी लगेगी. एक बार अनफोल्ड होने पर यह Galaxy Z Fold 7 जैसा लगेगा. इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा.
कैमरा और बैटरी
सैमसंग अपने इस फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो कैमरा वाला सेटअप दे सकती है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसे 10-10MP के दो कैमरा मिल सकते हैं. बैटरी को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. इस फोन का वजन 300 ग्राम के आसपास रहने की संभावना है.
