यहां नहीं बिका एक भी iPhone Air, अब शुरू होगी बिक्री, इस वजह से आ रही थी दिक्कत

लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार भारत के पड़ोसी देश चीन में iPhone Air की बिक्री शुरू होने जा रही है. 17 अक्टूबर से इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 22 अक्टूबर से यह आईफोन ऐप्पल स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा. चीन की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को इस आईफोन के लिए ई-सिम सर्विसेस देने की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही चीन में अब तक के सबसे पतले आईफोन की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है.

चीन दौरे पर है ऐप्पल के सीईओ

चीन दौरे पर शंघाई पहुंचे ऐप्पल के सीईओ ने देश में आईफोन एयर की बिक्री शुरू होने का ऐलान किया है. उन्होंने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर लिखा कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आईफोन एयर इस शुक्रवार से चीन में प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा और अगले हफ्ते यह अवेलेबल हो जाएगा. बता दें कि दुनियाभर में आईफोन एयर की बिक्री पिछले महीने शुरू हो गई थी, लेकिन केवल ई-सिम सपोर्ट के कारण चीन में इसे मंजूरी नहीं मिली थी. गौरतलब है कि इस फोन में फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं दिया गया है.

अब तक का सबसे पतला मॉडल है आईफोन एयर

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. कंपनी का कहना है कि पतला होने के बावजूद इस फोन की बैटरी पूरे दिन आराम से चल सकती है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है. चीन में यह फोन 7,999 युआन (लगभग एक लाख भारतीय रुपये) में उपलब्ध होगा.

