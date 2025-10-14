हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयहां नहीं बिका एक भी iPhone Air, अब शुरू होगी बिक्री, इस वजह से आ रही थी दिक्कत

यहां नहीं बिका एक भी iPhone Air, अब शुरू होगी बिक्री, इस वजह से आ रही थी दिक्कत

लंबे इंतजार के बाद अब चीन में आईफोन एयर की बिक्री शुरू होने जा रही है. चीन की तीनों टेलीकॉम कंपनियों को ई-सिम सर्विस देने की मंजूरी मिलने के बाद अब आईफोन एयर की बिक्री शुरू होने का रास्ता खुल गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार भारत के पड़ोसी देश चीन में iPhone Air की बिक्री शुरू होने जा रही है. 17 अक्टूबर से इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 22 अक्टूबर से यह आईफोन ऐप्पल स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा. चीन की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को इस आईफोन के लिए ई-सिम सर्विसेस देने की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही चीन में अब तक के सबसे पतले आईफोन की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है. 

चीन दौरे पर है ऐप्पल के सीईओ

चीन दौरे पर शंघाई पहुंचे ऐप्पल के सीईओ ने देश में आईफोन एयर की बिक्री शुरू होने का ऐलान किया है. उन्होंने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर लिखा कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आईफोन एयर इस शुक्रवार से चीन में प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा और अगले हफ्ते यह अवेलेबल हो जाएगा. बता दें कि दुनियाभर में आईफोन एयर की बिक्री पिछले महीने शुरू हो गई थी, लेकिन केवल ई-सिम सपोर्ट के कारण चीन में इसे मंजूरी नहीं मिली थी. गौरतलब है कि इस फोन में फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं दिया गया है. 

अब तक का सबसे पतला मॉडल है आईफोन एयर

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. कंपनी का कहना है कि पतला होने के बावजूद इस फोन की बैटरी पूरे दिन आराम से चल सकती है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है. चीन में यह फोन 7,999 युआन (लगभग एक लाख भारतीय रुपये) में उपलब्ध होगा. 

ये भी पढ़ें-

iPhone 18 Pro में मिलेंगे ऐसे फीचर्स कि बाकी सब भूल जाएंगे, जानिए कब होगा लॉन्च

Published at : 14 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone 17 Series TECH NEWS IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget