15 साल से कम उम्र के बच्चों पर बड़ा एक्शन! अब इस देश ने लगा दिया सोशल मीडिया पर बैन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सितंबर से नए, जनवरी से पुराने सोशल मीडिया खाते बंद होंगे।

Social Media Ban In France: सोशल मीडिया आज के समय में एक आसान प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर लोग लोगों से कनेक्ट होते हैं. कई लोग इसे मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से बच्चों में सोशल मीडिया का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है जिससे उनके हेल्थ पर भी काफी असर देखने को मिलता है. इसीलिए कई देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का काम किया गया है. इसी कड़ी में अब फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है.

क्यों लगाया बैन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों के मानसिक और इमोशनल हेल्थ की सेफ्टी के लिए उठाया गया है. देश की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, 12 से 17 साल के लगभग 90 प्रतिशत बच्चे रोजाना स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हर दिन 2 से 5 घंटे तक मोबाइल पर समय बिताते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है. इसके अलावा उनमें कई सारे निगेटिव बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

नए कानून से क्या होगा

आपको बता दें कि नए नियमों के तहत सितंबर से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे. वहीं, पहले से मौजूद ऐसे अकाउंट्स पर जनवरी से पूरी तरह रोक लागू कर दी जाएगी. ये नियम कई फेमश प्लेटफॉर्म जैसे Instagram से लेकर WhatsApp और Facebook तक पर भी लागू होता है. साथ ही कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस नए नियम के दायरे में आते हैं.

दुनिया के कई देश अपना सकते हैं ऐसा कानून

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस से पहले 2024 में ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था. वहां नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है. इसी को देखते हुए कई और देश भी इस कानून को अपनाने पर विचार कर रहे हैं. बता दें कि इस नए नियम के आने से बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले खतरों से बचाने में भी मदद मिलेगी.

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