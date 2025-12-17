ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाएगा ChatGPT? कंपनी के इस कदम से मिला संकेत, जानें डिटेल्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से संकेत मिल रहे हैं कि OpenAI अपने ChatGPT को सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रखना चाहती. अब जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी डेवलप करना चाहती है. एंड्रॉयड और iOS की तरह यह ऐप्स रन कर सकेगा और डिजिटल इंटरफेस के तौर पर काम करेगा. इसके लिए कंपनी ने ग्लेन कोट्स को हायर किया है, जो ऐप प्लेटफॉर्म के हेड की भूमिका निभाएंगे और उन्हें प्लेटफॉर्म पर बड़े बदलाव लाने की जिम्मेदारी दी गई है.

शॉपिफाई से OpenAI में आ रहे हैं कोट्स

कोट्स अभी तक शॉपिफाई में वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ प्रोडक्ट के पद पर काम कर रहे थे. खुद कोट्स ने एक्स पर पोस्ट कर अपने OpenAI में जाने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि वो OpenAI ज्वॉइन कर रहे हैं और ChatGPT को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलने में मदद करेंगे. नई भूमिका में वो ChatGPT के हेड निक टर्ली को रिपोर्ट करेंगे. बता दें कि कोट्स के पास बड़े प्लेटफॉर्म डेवलप करने का अनुभव है. OpenAI ने ChatGPT को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोट्स को साथ लेने का मतलब है कि कंपनी इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है.

एआई डिवाइस बना रही है कंपनी

ChatGPT को ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलने की खबरें ऐसे समय में आई है, जब OpenAI एक एआई डिवाइस बना रही है. इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि यह डिवाइस क्या होगा, लेकिन इसके लिए OpenAI ऐप्पल के पूर्व डिजाइन Jony Ive के साथ मिलकर काम कर रही है.

ChatGPT में ऐप्स को किया जा सकता है इंटीग्रेट

ChatGPT अब सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा है और इसमें ऐप्स का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है. यानी अब इस चैटबॉट से ही कई थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस किया जा सकता है. स्पॉटिफाई और केन्वा जैसी ऐप्स के इंटीग्रेशन के कारण अब यूजर ChatGPT को छोड़े बिना ही अब गाने सुन सकते हैं, इमेज एडिट और डॉक्यूमेंट मैनेज आदि कर सकते हैं.

