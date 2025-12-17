Year Ender 2025: इस साल कौन-सी इंटरनेट सर्विस रही सबसे पॉपुलर? यहां देखें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: क्लाउडफ्लेयर ने 2025 राडार ईयर इन रिव्यू जारी कर दिया है. क्लाउडफ्लेयर ने बताया कि इस साल ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक में 19 प्रतिशत का उछाल आया है और इस उछाल की बड़ी शुरुआत अगस्त में हुई थी. साथ ही उसने अपने ग्लोबल नेटवर्क से कुल ट्रैफिक डेटा के आधार पर इस साल की सबसे पॉपुलर इंटरनेट सर्विस की लिस्ट तैयार की गई है. आइए जानते हैं कि इस साल दुनियाभर में किन इंटरनेट सर्विसेस का सबसे ज्यादा यूज किया गया.

ये हैं 2025 की सबसे पॉपुलर सर्विस

क्लाउडफ्लेयर की ताजा लिस्ट के मुताबिक, गूगल इस साल इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर और फेसबुक दूसरे स्थान पर रही. ऐप्पल इस लिस्ट में तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट चौथे और इंस्टाग्राम पांचवें स्थान पर रही. छठे नंबर पर अमेजन वेब सर्विस (AWS), सातवें पर यूट्यूब, 8वें पर टिकटॉक, नौंवें पर अमेजन और 10वें पर व्हाट्सऐप रही. 2024 से तुलना करें तो गूगल और फेसबुक पहले दो स्थानों पर बनी हुई है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब लिस्ट में ऊपर आई हैं. AWS एक पायदान नीचे, जबकि टिकटॉप चार स्थान नीचे खिसक गई है.

एआई के मामले में चैटजीपीटी सबसे आगे

इंटरनेट सर्विस के साथ-साथ क्लाउडफ्लेयर ने एआई सर्विसेस की भी लिस्ट जारी की है. जनरेटिव एआई की लिस्ट देखें तो इस मामले में चैटजीपीटी पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे आगे है. दूसरे स्थान पर एंथ्रोपिक की Cloude, तीसरे पर परप्लेक्सिटी, चौथे पर गूगल जेमिनी और पांचवें पर कैरेक्टर.एआई है. लिस्ट में छठे नंबर पर गिटहब कोपायलट, सातवें पर विंडसर्फ एआई, आठवें पर क्विल बॉट, नौ पर ग्रोक और 10वें नंबर पर चाइनीज चैटबॉट डीपसीक रहा.

ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक में इजाफा

रिपोर्ट बताती है कि इस साल ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. साल की दूसरी छमाही में यह बढ़ना शुरू हुआ और इसमें तेज उछाल अगस्त में आया. अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीनों में भी ट्रैफिक ज्यादा रहा है.

ये भी पढ़ें-

2026 में फोन खरीदना होगा मुश्किल, सस्ते मॉडल कम कर सकती हैं कंपनियां, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप