'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में राज्य की सरकारी शराब कंपनी 'टास्मैक' (TASMAC) में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पिछली डीएमके (DMK) सरकार पर हमला बोला. उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (ED) की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 2021 से 2025 के दौरान राज्य में एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसे 'करूर गैंग' कहा जाता था.

राजनीतिक बिचौलियों को ताकत दी थी

मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस गिरोह ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके अवैध वसूली, टेंडरों में हेराफेरी और पैसों का अवैध लेनदेन किया. उस समय यह विभाग डीएमके के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के पास था. विजय ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों को दरकिनार कर निजी लोगों और राजनीतिक बिचौलियों को ताकत दे दी गई थी.

कीमत से ज्यादा पैसे वसूलते थे

उन्होंने बताया कि करूर और कोयंबटूर इलाकों में शराब खरीदने वालों से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाते थे और स्थानीय बार मालिकों से जबरन उगाही की जाती थी. उन्होंने सेंथिल बालाजी के भाई वी. अशोक कुमार का नाम लेते हुए उन पर फर्जीवाड़े, टेंडर में गड़बड़ी और ट्रांसपोर्ट व खरीदारी के कांट्रैक्ट से अवैध पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया.

भगवान हमारे साथ हैं

1967 में सी.एन. अन्नादुरई, 1977 में एम.जी. रामचंद्रन और 1983 में एन.टी. रामा राव (आंध्र प्रदेश) की ऐतिहासिक राजनीतिक जीतों का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि इसी तर्ज पर 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी दो साल पुरानी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कज़गम' (TVK) ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई है, जो राज्य के इतिहास में एक नया मील का पत्थर है. उन्होंने कहा, "ईश्वर, प्रकृति और जनता हमेशा हमारे साथ हैं. भ्रष्टाचार विरोधी जांच के सामने विपक्ष के सारे दांव उल्टे पड़ेंगे." विजय विधानसभा में गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे, जो विभाग खुद उनके पास है.

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