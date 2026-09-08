सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. यह तीन मैचों की सीरीज 17 सितंबर तक चलेगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी आई है. BCCI इस सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान कर चुका है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था. अच्छी खबर यह है कि सुंदर पूरी तरह फिट घोषित कर दिए गए हैं. बुमराह की फिटनेस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

वाशिंगटन सुंदर को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे. रिपोर्ट अनुसार सुंदर अब पूरी तरह फिट हैं और अगगनिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेंगे.

बुमराह अभी फिट नहीं

इंडिया टुडे की रिपोर्ट अनुसार जसप्रीत बुमराह को अभी मैच सिम्यूलेशन टेस्ट से गुजरना है, जो 9 सितंबर को पूरा होने की उम्मीद है. उसके बाद ही फैसला लिया जा सकेगा कि बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे या नहीं. बताते चलें कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद बुमराह ने टीम इंडिया के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेला है. वो आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं खेले थे.

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नीतीश और हर्षित रन पर अपडेट

नीतीश राणा और हर्षित राणा को भी भारतीय स्क्वाड में जगह मिली थी. उनका खेलना भी फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था. दोनों खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट और मैच सिम्यूलेशन हो चुका है, लेकिन BCCI ने उन्हें अब तक खेलने की मंजूरी नहीं दी है. सभी खिलाड़ियों की एक फाइनल टेस्ट रिपोर्ट 9 सितंबर की शाम तक आ सकती है.

दूसरी ओर हार्दिक पांड्या लगातार चोट से जूझ रहे हैं और अभी तक उन्हें फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है. बीसीसीआई ने उन्हें अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया था. वो IPL 2026 के दौरान भी चोटिल हुए थे और कुछ मैचों से बाहर बैठे रहे थे.

अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान - 13 सितंबर

दूसरा टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान - 15 सितंबर

तीसरा टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान - 17 सितंबर

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