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अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा

इस फ्रिज को खास तौर पर गर्मी से परेशान लोगों को जल्दी राहत देने के लिए बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, बॉक्स के अंदर शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ करीब 5 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा पहुंचाई जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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जापान में गर्मी का मौसम लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता. वहां पड़ने वाली तेज गर्मी से बचने के लिए अब एक ऐसा इंतजाम सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि ये तो इंसानों का फ्रिज है. जापानी रेफ्रिजरेशन कंपनी SDRS ने एक खास तरह का पर्सनल कूलिंग कैबिनेट तैयार किया है, जिसे ‘ह्यूमन रेफ्रिजरेटर’ कहा जा रहा है. इसका नाम Do Hiemon Box है. यह देखने में एक धातु के बड़े बॉक्स जैसा है, जिसमें पारदर्शी कांच का दरवाजा लगा है. खास बात यह है कि इसमें कोई सामान नहीं, बल्कि इंसान बैठता है.

बॉक्स के अंदर करीब 5 डिग्री की हवा, तापमान रहता है 15 डिग्री

Do Hiemon Box को खास तौर पर गर्मी से परेशान लोगों को जल्दी राहत देने के लिए बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, बॉक्स के अंदर शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ करीब 5 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा पहुंचाई जाती है. वहीं पूरे कूलिंग कैबिनेट का तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें कूलिंग और एयरफ्लो के तीन अलग-अलग मोड दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि करीब 10 मिनट इसमें बैठने से शरीर का तापमान तेजी से कम करने और गर्मी से होने वाली थकान के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है.

20 मिनट बाद खुद बंद हो जाएगा ‘इंसानों का फ्रिज’

इस मशीन में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है. Do Hiemon Box करीब 20 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है, ताकि ज्यादा देर तक ठंड में रहने की स्थिति न बने. इसे चलाने में सामान्य मोबाइल एयर कंडीशनर की तुलना में करीब आधी ऊर्जा खर्च होने का दावा किया गया है. इसके लिए किसी खास तरह की इंस्टॉलेशन की जरूरत भी नहीं है. नीचे पहिए लगे हैं, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है.

कीमत सुनेंगे तो फिर गर्मी लग सकती है

अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है. यह ‘ह्यूमन रेफ्रिजरेटर’ फिलहाल कंपनियों और सरकारी संगठनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसकी कीमत करीब 15 लाख जापानी येन यानी लगभग 9,200 डॉलर बताई गई है. इसे औद्योगिक रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है. फिलहाल इसे आम घरों के लिए नहीं बनाया गया है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आगे चलकर घरेलू खरीदारों के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है.

टोक्यो में एक दिन में 48 लोग हीटस्ट्रोक के चलते अस्पताल पहुंचे

इस तरह की मशीन की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका अंदाजा जापान की गर्मी से लगाया जा सकता है. दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल 15 जुलाई को अकेले टोक्यो में हीटस्ट्रोक के कारण 48 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसे में गर्मी से राहत पाने के नए तरीकों की तलाश लगातार जारी है. इसी बढ़ती जरूरत के बीच Do Hiemon Box को एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

जापान के इस अनोखे ‘ह्यूमन रेफ्रिजरेटर’ की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे भीषण गर्मी से निपटने का शानदार और भविष्य की तकनीक जैसा तरीका बताया, तो कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जापान ने आखिरकार इंसानों को भी फ्रिज में रखने का इंतजाम कर दिया. कुछ यूजर्स का ध्यान इसकी कीमत पर गया और उन्होंने सवाल किया कि क्या आम लोग इतनी महंगी मशीन का इस्तेमाल कर पाएंगे. वहीं, कई लोगों ने 5 डिग्री की ठंडी हवा में बैठने के आइडिया को ही बेहद दिलचस्प बताया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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