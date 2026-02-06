हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल में नहीं आ रहा नेटवर्क? ट्राई करें ये टिप्स, दूर हो जाएगी परेशानी

मोबाइल में नहीं आ रहा नेटवर्क? ट्राई करें ये टिप्स, दूर हो जाएगी परेशानी

मोबाइल का नेटवर्क से कनेक्ट न होने एक आम परेशानी है और हर मोबाइल यूजर को इसका सामना करना पड़ता है. हालांकि, कुछ टिप्स की मदद से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई बार आप फोन पर बात कर रहे होते हैं और अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है. देखने पर पता चलता है कि मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया. यह समस्या आम है और रोजाना मोबाइल यूजर्स को इससे जूझना पड़ता है. रिमोट इलाकों और सफर करते समय यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. इस कारण आप जरूरी कॉल्स और मैसेज नहीं कर पाते. आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात पाने में मदद मिल सकती है.

लोकेशन का लगाएं पता

क्या आपके मोबाइल नेटवर्क घर, ऑफिस या किसी खास बिल्डिंग में जाते ही ड्रॉप हो जाता है? अगर ऐसा है तो आप इस परेशानी को झेलने वाली अकेले नहीं हैं. दरअसल, बिल्डिंग्स कई बार बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल के कारण नेटवर्क ब्लॉक हो सकता है. इसलिए आपको घर की छत या ऑफिस के बाहर आकर कॉल अटेंड करनी पड़ती है.

फोन रिस्टार्ट करें

आपका मोबाइल लगातार नेटवर्क की तलाश में रहता है और नेटवर्क के लिए अपने सबसे नजदीकी टावर को सर्च करता है. कई बार यह इसमें कामयाब नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में अपने फोन को रिस्टार्ट करें. रिस्टार्ट होते ही फोन अपने आप नजदीकी टावर से कनेक्ट हो जाएगा. 

फोन को रखें अपडेट

कई बार सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण भी फोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता. आईफोन 17 सीरीज के साथ शुरुआती दिनों में ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद ऐप्पल ने अपडेट रिलीज कर इस समस्या को ठीक किया था. इसलिए अपने फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें.

बैटरी होनी चाहिए चार्ज

कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि बैटरी के चार्ज होने का सीधा संबंध नेटवर्क से भी है. दरअसल, जब बैटरी लो होती है तो फोन का सिस्टम सिग्नल एंटीना समेत कई दूसरे पार्ट्स को जाने वाली पावर को रिड्यूस कर देता है. इसलिए फोन का एंटीना ठीक तरीके से सिग्नल सर्च नहीं कर पाता. इससे बचने के लिए फोन की बैटरी को चार्ज रखें. 

ये भी पढ़ें-

Tech Explained: कैसे बनती है इमोजी? जानें स्टार्ट से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस

Published at : 06 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Moblie Network
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Ghooskhor Pandit Film Row: Bhopal में फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर प्रदर्शन जारी | Breaking
Delhi News: प्रशासन की बड़ी लापरवाही, Noida के बाद Delhi में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत | Breaking
Pariksha Pe Charcha 2026 : पढ़ाई को लेकर कोई टोके तो क्या करें?, PM Modi ने बच्चों को दी बड़ी सीख
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget