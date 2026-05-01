अब कैमरा और बैटरी नहीं, AI फीचर्स देखकर फोन खरीद रहे हैं लोग, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 89% भारतीय AI फीचर्स देखकर फोन खरीद रहे हैं।

AI, अब स्पेसिफिकेशन की जगह एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दे रहा।

Gen Z कंटेंट, मिलेनियल प्रोडक्टिविटी के लिए AI का उपयोग करते हैं।

64% लोग रंगीन फोन के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार।

AI Features In Phone: भारत में अब लोग नया फोन खरीदते समय कैमरा और बैटरी की तुलना में AI Features पर ज्यादा ध्यान देते हैं. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि लगभग 89 प्रतिशत लोग एआई फीचर्स देखकर फोन खरीद रहे हैं. इसका मतलब है कि बैटरी और बाकी दूसरी चीजों से ज्यादा अब एआई फीचर्स ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि अब लोग स्पेसिफिकेशन बेस्ड अपग्रेड की जगह एक्सपीरियंस-बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं. यही वजह है कि मोबाइल कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स में एक से बढ़कर एक एआई फीचर देने लगी हैं.

AI Features बने डिसाइडिंग फैक्टर

Flipkart और Counterpoint Research की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन की च्वॉइस में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अब एक कोर फैक्टर बन गई है. करीब 89 प्रतिशत लोग एआई फीचर्स देखकर फोन खरीदने के डिसीजन ले रहे हैं. एआई धीरे-धीरे हमारे जीवन में अहम स्थान बनाते हुए जा रही है और अब वॉइस असिस्टेंस से लेकर कंटेट क्रिएशन और पर्सनलाइजेशन में इसका यूज होने लगा है. खास बात यह भी है कि 15,000-20,000 की कीमत वाले फोन के सेगमेंट में भी लोग एआई फीचर्स पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. प्रीमियम फीचर्स की जगह अब लोगों को एआई फीचर्स भाने लगे हैं.

AI का कैसे हो रहा है यूज?

फोन में एआई फीचर्स का यूज भी अलग-अलग तरीके से हो रहा है. Gen Z यूजर्स जहां एआई को कंटेट क्रिएशन और एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वहीं मिलेनियल प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. महिलाओं की बात करें तो रोजमर्रा के कामों में मदद और लाइफस्टाइल जरूरतों के लिए एआई फीचर्स यूज कर रही हैं.

लुक और एस्थेटिक के लिए भी पैसा देने को तैयार लोग

रिपोर्ट में यह भी निकलकर सामने आया है कि 64 प्रतिशत यूजर्स को कलरफुल डिवाइसेस पसंद हैं. लोगों को अगर उनकी पसंद के कलर और मैटेरियल वाले फोन मिल जाए तो वो इसके लिए 5 प्रतिशत तक एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार है. खासकर Gen Z, महिलाओं और Tier-2 शहरों के ग्राहकों में यह ट्रेंड देखा गया है.

AI से फोन हुए हैं बेहतर

एआई आने के बाद फोन भी बेहतर हो गए हैं और अब इनमें कई ऐसे टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को बेहतर किया जा सकता है. फोटोग्राफी के लिए कैमरा कोच जैसे फीचर आ गए हैं, जो एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी फोटो लेने में मदद करते हैं.

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