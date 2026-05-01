Netflix ने लॉन्च किया Clips, मोबाइल पर रील्स की तरह चलेंगे शॉर्ट वीडियो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया 'क्लिप्स' फीचर, रील्स जैसा अनुभव देगा।

शॉर्ट वर्टिकल वीडियो फीड के ज़रिए नए कंटेंट की खोज करें।

मूवी और शो की छोटी क्लिप्स से पसंद तय करें।

भारत समेत चुनिंदा देशों में रोलआउट, जल्द होगा विस्तार।

Netflix Launched Clips: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी अब आप रील्स की तरह शॉर्ट और वर्टिकल वीडियो देख पाएंगे. इसके लिए कंपनी ने वर्टिकल वीडियो फीड Clips को लॉन्च किया है. इसकी मदद से यूजर नया कंटेट डिस्कवर कर पाएंगे. बता दें कि नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में जुटी हुई है और नया वीडियो फीड भी अभी उसी का हिस्सा है. Clips को शुरुआत में भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपींस और साउथ अफ्रीका में रोल आउट किया जा रहा है. अगले कुछ महीनों में इसे बाकी देशों के यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा.

Clips फीचर क्या काम करेगा?

पिछले कुछ सालों से शॉर्ट वीडियोज की डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म खूब पॉपुलर हुए हैं. इसी डिमांड को देखते हुए नेटफ्लिक्स भी अब इस सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है. हालांकि, Clips थोड़ा अलग तरीके से काम करेगी. यूजर जनरेटेड कंटेट की बजाय इसमें नेटफ्लिक्स की मूवीज और शोज की क्लिप्स नजर आएंगी. कंपनी का कहना है कि इसकी मदद से यूजर यह डिसाइड कर पाएगा कि उसे क्या देखना है. क्लिप्स के लिए नेटफ्लिक्स की मोबाइल ऐप पर डेडिकेटेड टैब दिया गया है. यूजर्स के पास इन शॉर्ट वीडियोज को सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का भी ऑप्शन होगा.

यूजर की कैसे मदद करेगा यह फीचर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फीचर में शुरुआत में वेब सीरीज और फिल्मों से जुड़ी शॉर्ट क्लिप्स दिखाई जाएगी. अगर यूजर को कोई शॉर्ट क्लिप पसंद आती है तो उसके पास वह पूरी फिल्म या सीरीज देखने या वॉचलिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन होगा. आगे चलकर इस फीचर में पॉडकास्ट, लाइव प्रोग्रामिंग और कलेक्शन आदि को भी शामिल किए जाने की प्लानिंग है. इससे यह फीचर और बेहतर होगा और यूजर्स के पास किसी फिल्म या वेब सीरीज के बीच में शॉर्ट कंटेट देखने का ऑप्शन भी आ जाएगा.

पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुकी है नेटफ्लिक्स

शॉर्ट वीडियो को लेकर यह नेटफ्लिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है. 2018 में कंपनी अपनी मोबाइल ऐप पर 30 सेकंड के वर्टिकल वीडियो प्रीव्यू का फीचर लेकर आई थी और 2021 में कंपनी ने Fast Laughs इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वर्टिकल फीड पर फनी क्लिप्स दिखाई जाती थी. पिछले साल कंपनी ने एक और शॉर्ट वीडियो फीड लाने का ऐलान किया था, जिसके तहत अब Clips को लॉन्च किया गया है.

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