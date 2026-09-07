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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

Android का हरा Robot आखिर क्यों बना इसका पहचान चिन्ह? आइए जानते हैं इस अनोखे लोगो के पीछे छिपी दिलचस्प कहानी, डिजाइन और रंग से जुड़े खास राज.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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जब भी स्मार्टफोन की दुनिया में Android का नाम आता है दिमाग में सबसे पहले एक छोटा-सा हरा रोबोट दिखाई देता है. ये सिंपल सा दिखने वाला लोगो आज दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले टेक आइकन्स में शामिल है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Android के लोगो के लिए आखिर हरा रोबोट ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

2007 में हुई Android लोगो की शुरुआत

जानकारी के अनुसार, Android ऑपरेटिंग सिस्टम को Google ने 2007 में पेश किया था. उस समय कंपनी के सामने एक ऐसी पहचान बनाने की चुनौती थी जिसे लोग आसानी से याद रख सकें. Android की ब्रांडिंग के लिए एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मुश्किल या डरावना न दिखाए.

इसी सोच के साथ एक छोटे रोबोट का डिजाइन सामने आया. ये इंसान और मशीन के बीच एक दोस्ताना कड़ी जैसा नजर आता था. इसका डिजाइन बेहद सरल रखा गया जिससे इसे अलग-अलग जगहों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

हरा रंग ही क्यों चुना गया?

Android के लोगो की सबसे खास पहचान इसका हरा रंग है. इसके पीछे बहुत बड़ा टेक्निकल कारण नहीं था. दरअसल, Android की डिजाइन टीम ने एक चमकीले हरे रंग को चुना जो देखने में अलग और आसानी से पहचान में आने वाला था. ये रंग बाकी टेक कंपनियों के पुराने ब्लू या ग्रे रंगों से भी अलग नजर आता था. समय के साथ यही हरा रंग Android की ब्रांड पहचान का हिस्सा बन गया.

यह भी पढ़ें: 2008 से आज तक कितना बदल गया Android? जानिए पहले किन फीचर्स से हुई थी शुरूआत

लोगो का डिजाइन किसने बनाया?

आपको बता दें कि Android के इस मशहूर रोबोट को Google की डिजाइनर Irina Blok ने तैयार किया था. उनका मकसद एक ऐसा कैरेक्टर बनाना था जिसे लोग तुरंत पहचान सकें और जिसे इस्तेमाल करना आसान हो. दिलचस्प बात ये है कि रोबोट का शुरुआती डिजाइन काफी नॉर्मल था. इसमें सिर, दो एंटीना, शरीर और चार अंग थे. इसकी सादगी ही धीरे-धीरे इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.

समय के साथ बदला Android का Bugdroid

दरअसल, Android के रोबोट कैरेक्टर को अक्सर Bugdroid कहा जाता है. शुरुआती सालों के बाद Google ने Android की पूरी ब्रांडिंग में कई बदलाव किए थे. लोगो का रूप ज्यादा एडवांस और साफ बनाया गया था लेकिन इसकी असली पहचान बरकरार रही. 2023 में Android की ब्रांडिंग को एक नया रूप भी दिया गया. लोगो में बड़े अक्षरों वाले ANDROID नाम और अपडेटेड Bugdroid डिजाइन को जोड़ा गया.

Android की पहचान है ये रोबोट

बताते चलें कि आज Android का हरा रोबोट सिर्फ एक कंपनी का लोगो नहीं है. ये दुनिया के सबसे फेमश मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान बन चुका है. इसकी खासियत यही है कि डिजाइन बेहद नॉर्मल होने के बावजूद इसे देखकर ज्यादातर लोग तुरंत Android को पहचान लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI
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