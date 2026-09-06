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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio का Mega Anniversary Offer, 3,599 रुपए प्लान में सालभर मिलेंगे इतने फायदे

Jio का Mega Anniversary Offer, 3,599 रुपए प्लान में सालभर मिलेंगे इतने फायदे

हर महीने Recharge का झंझट खत्म करना चाहते हैं तो Jio का 3,599 रुपए वाला Mega Anniversary Offer आपके लिए बेस्ट हो सकता है. जानिए इस Plan में आखिर क्या-क्या मिल रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Sep 2026 08:25 PM (IST)
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  • जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन और पार्टनर वाउचर भी शामिल हैं.

अगर आप हर महीने Recharge कराने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो Reliance Jio का नया Mega Anniversary Offer आपके लिए खास हो सकता है. कंपनी ने देश में अपनी 9वीं सालगिरह के मौके पर 3,599 रुपए का Anniversary Plan पेश किया है. Jio ने सितंबर 2016 में कई महीनों की बेट टेस्टिंग के बाद भारत में अपनी Telecom Services शुरू की थीं. अब Anniversary के मौके पर कंपनी ने ऐसा सालभर का पैकेज दिया है, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ एंटरटेनमेंट, क्लाउड स्टोरेज और AI सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे भी शामिल हैं. तो आइए जानते हैं कि Jio का 3,599 रुपए प्लान में सालभर कितने फायदे मिलेंगे. 

Jio 3,599 रुपए प्लान में सालभर कितने फायदे मिलेंगे

3,599 रुपए वाले इस Plan की वैलिडिटी 365 दिन है. इसमें हर दिन 2.5GB हाई स्पीड डेटा मिलता है. पूरे साल में कुल 912.5GB डेटा दिया जाता है. डेली डेटा खत्म होने के बाद उस दिन स्पीड घट कर 64 Kbps हो जाती है. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती है. एलिजिबल सब्सक्राइबर को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा.

Entertainment के भी कई फायदे

इस Plan में JioTV और JioAICloud के साथ JioHotstar का Mobile+ Subscription भी शामिल है, जिसमें हॉलीवुड सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा JioTV Pro Pack के तहत 1,000 से ज्यादा TV चैनल का एक्सेस मिलता है. यह फायदा 55 रुपये के 12 अलग-अलग वाउचर के रूप में दिया जा रहा है. 

हर महीने 10GB Extra Data

Plan के साथ 120GB का Extra Data Booster भी मिलता है. यह Data पूरे साल में हर महीने 10GB के हिसाब से दिया जाएगा. इसके अलावा JioAICloud पर 50GB का एक्स्ट्रा फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा.

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Gemini Pro का 18 महीने का सबस्क्रिपशन

इस Anniversary Offer का एक खास फायदा Google Gemini Pro का 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है, जिसकी वैल्यू 35,100 रुपए बताई गई है. इसमें 5,000GB क्लाउड स्टोरेज और एडवांस  AI टूल्स का एक्सेस मिलता है.

Partner Vouchers भी मिलेंगे

सब्सक्राइबर को MyJio App के जरिए Partner Vouchers भी मिलेंगे. इनमें EaseMyTrip पर फ्लाइट के लिए 2,200 रुपए तक की छूट, 1,000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग पर AJIO का 200 रुपए का Voucher और Cinepolis Tickets पर 150 रुपए की फ्लेट छूट शामिल है. Cinepolis Offer के लिए दो टिकट लेना जरूरी है और कम से कम 550 रुपये की खरीदारी करनी होगी. यह ऑफर मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों के लिए है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 06 Sep 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Technology Jio Mega Anniversary Offer Jio 3599 Plan
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