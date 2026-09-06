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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीElectric Toothbrush में क्यों आती है तेज आवाज? ये है टेक्नोलॉजी

Electric Toothbrush में क्यों आती है तेज आवाज? ये है टेक्नोलॉजी

Electric Toothbrush की तेज आवाज और लगातार होने वाली कंपन के पीछे खास टेक्नोलॉजी छिपी है, जो दांतों पर जमा प्लाक हटाने में मदद करती है. जानिए इस आवाज के पीछे का पूरा टेक्नोलॉजी कनेक्शन क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Sep 2026 08:48 PM (IST)
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  • बुजुर्गों, शारीरिक अक्षम लोगों के लिए यह विशेष उपयोगी है

Electric Toothbrush का इस्तेमाल आज तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब दांतों की सफाई के लिए सामान्य टूथब्रश की जगह ऐसे ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें मोटर, वाइब्रेशन, टाइमर और प्रेशर सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कई लोगों को Electric Toothbrush इस्तेमाल करते समय इसकी तेज आवाज और लगातार होने वाला कंपन थोड़ा अजीब लगती है. यही टेक्नोलॉजी दांतों पर जमा प्लाक को हटाने में मदद करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Electric Toothbrush में तेज आवाज क्यों आती है. 

Electric Toothbrush में तेज आवाज क्यों आती है?

Electric Toothbrush के हैंडल के अंदर एक छोटी मोटर लगी होती है. यही मोटर ब्रश हेड को तेजी से घुमाने या वाइब्रेशन देने का काम करती है. अलग-अलग मॉडल में इसकी तकनीक अलग हो सकती है. कुछ Electric Toothbrush का हेड आगे-पीछे घूमता है, जबकि कुछ मॉडल तेजी से कंपन करते हैं. ब्रश हेड की यही तेज मूवमेंट वह आवाज पैदा करती है, जो इस्तेमाल के दौरान सुनाई देती है. इसका मुख्य मकसद दांतों की सतह पर जमा प्लाक को हटाना होता है. प्लाक बैक्टीरिया की चिपचिपी परत होती है, जो दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है.

Electric Toothbrush के फीचर्स भी हैं खास

Electric Toothbrush में टाइमर और प्रेशर सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. टाइमर करीब दो मिनट तक ब्रश करने में मदद करता है, जबकि प्रेशर सेंसर ज्यादा जोर लगाने पर संकेत दे सकता है. ज्यादा दबाव डालना दांतों की सफाई का सही तरीका नहीं है और इससे मसूड़ों और दांतों को नुकसान हो सकता है.

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क्या Electric Toothbrush से सफाई ज्यादा होती है?

Electric Toothbrush को लेकर Cochrane की एक Systematic Review में 56 रिसर्च और 5,068 लोगों के डेटा को शामिल किया गया. रिसर्च में पाया गया कि सामान्य टूथब्रश की तुलना में Powered Toothbrush इस्तेमाल करने वालों के दांतों पर जमा प्लाक और मसूड़ों की सूजन में थोड़ी ज्यादा कमी देखी गई. हालांकि लंबे समय में इसका कितना फायदा होता है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर सामान्य और Powered दोनों टूथब्रश प्रभावी हैं.

किसके लिए Electric Toothbrush ज्यादा यूजफुल है?

जिन लोगों को हाथ से सही तरीके से ब्रश करने में परेशानी होती है, उनके लिए Electric Toothbrush सुविधाजनक हो सकता है. बुजुर्ग लोगों, हाथों की एक्टिविटी में दिक्कत वाले लोगों और ब्रेसेज जैसे डेंटल डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए भी यह यूजफुल हो सकता है. अगर ब्रश करते समय बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है या दांतों के कुछ हिस्से बार-बार छूट जाते हैं, तो टाइमर और प्रेशर सेंसर वाला Electric Toothbrush काम आ सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 06 Sep 2026 08:48 PM (IST)
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Technology Electric Toothbrush
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