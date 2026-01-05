फोन चार्ज करते समय क्यों जरूरी है उसे बंद रखना? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह अलार्म से लेकर रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक फोन हर वक्त हमारे हाथ में रहता है. ऐसे में जब बैटरी खत्म होती है तो हम चार्जिंग पर लगा देते हैं और साथ-साथ उसे इस्तेमाल भी करते रहते हैं. लेकिन यही आदत आगे चलकर आपके फोन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है.

चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल करना क्यों है खतरनाक

जब स्मार्टफोन चार्ज होता है, तब उसके अंदर बैटरी, प्रोसेसर और अन्य हार्डवेयर पार्ट्स पहले से ही एक्टिव रहते हैं. अगर इसी दौरान आप वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या कॉल पर बात करते हैं तो फोन पर ज्यादा लोड पड़ता है. इससे डिवाइस तेजी से गर्म होने लगता है. लगातार ऐसा होने पर बैटरी की सेहत खराब हो सकती है और फोन की परफॉर्मेंस भी धीरे-धीरे गिरने लगती है.

ओवरहीटिंग से बढ़ सकता है नुकसान

चार्जिंग के समय फोन बंद रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है. ज्यादा गर्म होने पर बैटरी के अंदर के केमिकल्स पर बुरा असर पड़ता है जिससे बैटरी जल्दी खराब हो सकती है. कुछ मामलों में तो फोन के फटने या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. फोन बंद रहने पर अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रहने का मौका मिलता है.

बैटरी लाइफ बढ़ाने में मददगार

अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी लंबे समय तक अच्छा बैकअप दे, तो चार्जिंग के दौरान फोन को बंद करना एक अच्छी आदत है. इससे बैटरी को बिना किसी रुकावट के फुल चार्ज होने का मौका मिलता है. बैकग्राउंड ऐप्स, नोटिफिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन बंद रहने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और उसकी उम्र बढ़ जाती है.

चार्जिंग स्पीड भी होती है बेहतर

बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका फोन धीरे चार्ज होता है. इसकी एक बड़ी वजह चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना भी हो सकता है. जब फोन बंद रहता है तो सारी पावर सीधे बैटरी को मिलती है. इससे फोन अपेक्षाकृत तेज़ी से चार्ज होता है और आपको कम समय में फुल बैटरी मिल जाती है.

डेटा और हार्डवेयर की सुरक्षा

चार्जिंग के समय फोन चालू रहने पर कभी-कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन या खराब चार्जर की वजह से फोन को नुकसान पहुंच सकता है. फोन बंद रहने पर इस तरह के रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं. इसके अलावा, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स बंद रहने से डेटा सेफ्टी भी बेहतर रहती है.

