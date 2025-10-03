हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब तक क्यों नहीं आया Foldable iPhone? जानिए Apple का क्या है प्लान और कब करेगा लॉन्च

अब तक क्यों नहीं आया Foldable iPhone? जानिए Apple का क्या है प्लान और कब करेगा लॉन्च

Foldable iPhone: एप्पल ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च कर स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर तहलका मचा दिया है. नई सीरीज़ में MagSafe, Face ID और नए डिज़ाइन जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Foldable iPhone: Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च कर स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर तहलका मचा दिया है. नई सीरीज़ में MagSafe, Face ID और नए डिज़ाइन जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. लेकिन जब बात फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की आती है, तो एप्पल अब तक चुप्पी साधे हुए है. जहां सैमसंग, ओप्पो और मोटोरोला जैसी कंपनियां सालों पहले ही अपने फोल्डेबल फोन पेश कर चुकी हैं, वहीं एप्पल के चाहने वालों को अब तक फोल्डेबल iPhone का इंतजार है. आखिर एप्पल क्यों पीछे है? आइए जानते हैं संभावित कारण.

टिकाऊ और भरोसेमंद पर फोकस

एप्पल हमेशा से ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है जो लंबे समय तक टिक सकें. मौजूदा फोल्डेबल डिस्प्ले में स्क्रीन क्रीज़, हिंग की मजबूती और डस्ट रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं. ऐसे में एप्पल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह भरोसेमंद न हो जाए और कंपनी के हाई ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी न उतरे.

फोल्डेबल फोन की सीमित मांग

फोल्डेबल स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी प्रेमियों के बीच जरूर लोकप्रिय है लेकिन यह अभी भी एक छोटा मार्केट है. एप्पल हमेशा तभी नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है जब बड़े पैमाने पर डिमांड होती है. फिलहाल ज्यादातर iPhone यूजर्स साधारण डिज़ाइन से संतुष्ट हैं, इसीलिए कंपनी को फोल्डेबल मॉडल लॉन्च करने का बड़ा कारण नहीं दिखता.

सप्लाई चेन की दिक्कतें

फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने के लिए बेहद खास मटेरियल और जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत होती है. एप्पल की सप्लाई चेन क्वालिटी और एफिशिएंसी पर आधारित है लेकिन अभी तक फोल्डेबल पैनल बड़े पैमाने पर उसी स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं. जब तक सप्लायर एप्पल की क्वालिटी और वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, कंपनी इंतजार करना ही बेहतर समझेगी.

दूसरी इनोवेशन पर फोकस

एप्पल इस समय अपनी एनर्जी अन्य तकनीकों पर लगा रहा है. इसमें Apple Vision Pro, AI-आधारित Apple Intelligence, बेहतर कैमरा फीचर्स और अल्ट्रा-थिन iPhone डिज़ाइन जैसे इनोवेशन शामिल हैं. ऐसे में फोल्डेबल iPhone फिलहाल कंपनी की रोडमैप प्राथमिकताओं में नहीं आता.

कीमत को लेकर चिंता

आज के समय में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की कीमत 1.2 लाख रुपये या उससे ज्यादा है. वैसे ही iPhone भारत में सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में गिने जाते हैं. अगर फोल्डेबल डिज़ाइन जोड़ा गया तो कीमत और बढ़ जाएगी जिससे यह बड़े पैमाने पर खरीदारों की पहुंच से बाहर हो सकता है. यही कारण है कि एप्पल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक यह टेक्नोलॉजी सस्ती और आसानी से उपलब्ध न हो जाए. एप्पल फिलहाल फोल्डेबल iPhone की लॉन्चिंग को लेकर सावधानी बरत रहा है.

कब होगा लॉन्च

हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस फोन के लॉन्च को लेकर कोई भी आधिकारीक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह फोन कंपनी लॉन्च भी करेगी या नहीं. ऐसे में एप्पल का फोल्डेबल आईफोन अगर लॉन्च होता है तो वह अगगे साल या फिर 2027 तक ही लॉन्च करेगा.

Published at : 03 Oct 2025 08:28 AM (IST)
