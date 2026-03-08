हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWest Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए

West Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज को फिर चर्चा में ला दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर चर्चा में ला दिया है. अब तक इसे मुख्य रूप से ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम माना जाता था लेकिन 2026 में यह एक बड़ा डिजिटल चोकपॉइंट भी बनकर उभरा है. भारत के लिए यह जगह दोहरी चुनौती पेश करती है एक तरफ यहीं से देश में बड़ी मात्रा में तेल और गैस आती है तो दूसरी ओर इंटरनेट डेटा ले जाने वाली समुद्र के नीचे बिछी केबल्स भी इसी क्षेत्र से गुजरती हैं. जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही है भारत के लिए जोखिम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है.

समुद्र के नीचे बिछी केबल्स पर खतरा

आज दुनिया का लगभग 99 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबल्स के जरिए भेजा जाता है. भारत का एक बड़ा हिस्सा, खासकर पश्चिमी देशों से आने वाला इंटरनेट ट्रैफिक, खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है. मुंबई और चेन्नई को यूरोप और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण केबल प्रणालियां इसी मार्ग से गुजरती हैं. इनमें SEA-ME-WE 4, I-ME-WE और FALCON जैसी केबल्स शामिल हैं. ये केबल्स भारत के डिजिटल नेटवर्क की रीढ़ मानी जाती हैं.

हालांकि हालात बिगड़ने के कारण इन केबल्स की मरम्मत और रखरखाव में दिक्कत आ रही है. 2025 के अंत में जेद्दा के पास कुछ केबल्स में खराबी आने के बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ था लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के चलते मरम्मत जहाजों को काम रोकना पड़ा. अगर ऐसी स्थिति में कोई केबल कट जाती है तो इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है और वित्तीय लेन-देन या डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है.

ऊर्जा आपूर्ति पर भी बढ़ रहा दबाव

भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस के आयात पर निर्भर है. मार्च 2026 तक भारत के लगभग 50 से 55 प्रतिशत कच्चे तेल और आधे से ज्यादा एलएनजी (LNG) शिपमेंट इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं.

लेकिन युद्ध के चलते इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है. कई टैंकर सुरक्षा कारणों से जलडमरूमध्य के बाहर ही रुक रहे हैं. इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है.

एलएनजी के मामले में स्थिति और संवेदनशील है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कतर है. अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो बिजली उत्पादन और उर्वरक उद्योग जैसी अहम सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं. फिलहाल सरकार के पास सीमित समय के लिए तेल और ईंधन का भंडार मौजूद है लेकिन लंबे संकट की स्थिति में चुनौती बढ़ सकती है.

अर्थव्यवस्था और आईटी सेक्टर पर संभावित असर

इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हो रहा है और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है.

इसके अलावा भारत का आईटी और डिजिटल सर्विस सेक्टर भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकता है. अगर डेटा ट्रैफिक में बाधा आती है तो रिमोट वर्क और ऑनलाइन सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

नए विकल्पों की तलाश में भारत

इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ऊर्जा स्रोतों और व्यापार मार्गों को विविध बनाने की कोशिश कर रही है. रूस, अमेरिका और अन्य देशों से तेल आयात बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

ट्रैफिक में फंसते-फंसते परेशान? Google Maps की ये छुपी ट्रिक ऑन करते ही बिना इंटरनेट भी मिलेगा रास्ता, सफर हो जाएगा सुपर आसान

Published at : 08 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Internet Iran ISRAEL TECH NEWS HINDI Iran-Israel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
West Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए
West Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए
टेक्नोलॉजी
न बम, न मिसाइल! फिर भी ठप हो सकता है पूरा देश! जानिए क्या है Cyber War
न बम, न मिसाइल! फिर भी ठप हो सकता है पूरा देश! जानिए क्या है Cyber War
टेक्नोलॉजी
यूट्यूब या इंस्टाग्राम? आपके फोन की कौन-सी ऐप्स करती हैं सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा का यूज, यहां देखें पूरी लिस्ट
यूट्यूब या इंस्टाग्राम? आपके फोन की कौन-सी ऐप्स करती हैं सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा का यूज, यहां देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! टाइप करते ही सामने आ जाएंगे स्टिकर, ऐसे करेगा काम
WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! टाइप करते ही सामने आ जाएंगे स्टिकर, ऐसे करेगा काम
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
लाइफस्टाइल
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जनरल नॉलेज
China Tuition Ban: इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget