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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकई लैपटॉप में टचपैड सेंटर की जगह लेफ्ट में क्यों होता है? बहुत कम लोगों को पता है इसका जवाब

कई लैपटॉप में टचपैड सेंटर की जगह लेफ्ट में क्यों होता है? बहुत कम लोगों को पता है इसका जवाब

Laptop Touchpad Position: कई लैपटॉप में टचपैड सेंटर की बजाय लेफ्ट साइड में दिया होता है. कुछ यूजर्स को इस कारण परेशानी भी होती है और इसी वजह से वो ऐसे लैपटॉप खरीदना पसंद नहीं करते.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 01:55 PM (IST)
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  • टचपैड सेंटर के बजाय अक्सर बाईं ओर स्थित होता है।
  • यह कीबोर्ड अलाइनमेंट से टाइपिंग बाधा रोकने का मुख्य उद्देश्य।
  • उपयोगकर्ता पॉश्चर संबंधी असुविधा और दर्द की शिकायत करते हैं।

Laptop Touchpad Position: ज्यादातर लैपटॉप में टचपैड सेंटर में लगा होता है. यह इतना नॉर्मल है कि अगर टचपैड थोड़ा भी इधर-उधर हो जाए तो यह अजीब लगने लगता है. इसके बावजूद कई लैपटॉप में यह सेंटर की बजाय लेफ्ट में दिया होता है. ज्यादातर यूजर को यह पसंद नहीं आता और ऑनलाइन फोरम पर लोग इसे लेकर शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मॉडल में टचपैड को सेंटर की बजाय सेफ्ट में प्लेस किया जाता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं.

सेंटर की बजाय लेफ्ट में क्यों होता है टचपैड?

टचपैड के सेंटर की बजाय लेफ्ट में होने के पीछे एक तगड़ा लॉजिक काम करता है. दरअसल, टचपैड को कीबोर्ड के हिसाब से अलाइन किया जाता है. यानी लैपटॉप की चेसिस का ध्यान न रखते हुए इसे कीबोर्ड के सेंटर के हिसाब से प्लेस किया जाता है. इस कारण कई बार नंबरपैड वाले लैपटॉप में टचपैड बीच की बजाय लेफ्ट में होता है. ऐसा इसलिए होता है ताकि टाइपिंग करते समय आपकी हथेली बार-बार टचपैड पर टच न हो. अगर इसे लैपटॉप की बॉडी के हिसाब से सेंटर में प्लेस किया जाए तो टाइपिंग के दौरान यह प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. इसलिए भले ही डिजाइन के हिसाब से लेफ्ट साइड में दिया गया टचपैड अजीब लगे, लेकिन प्रैक्टिकल च्वॉइस यही है.

लेफ्ट में लगे टचपैड को लेकर रहती हैं ये शिकायतें

सेंटर की बजाय लेफ्ट में लगे टचपैड को लेकर लोगों की कई शिकायतें रहती हैं. कई लोगों का कहना है कि इससे राइट-हैंड यूज करने वाले यूजर्स को ज्यादा स्पेस मिल जाता है, जबकि लेफ्टी लोगों को इतना स्पेस नहीं मिलता. इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि टचपैड की पोजिशन का इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि इसे यूज करने वाले राइट हैंडेड या है लेफ्टी.

पॉश्चर को लेकर भी रहती है शिकायत

ऑनलाइन फोरम पर लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में दिए गए टचपैड के कारण उनके पॉश्चर पर भी असर पड़ता है. उनका कहना है कि आंखों का फोकस डिस्प्ले के सेंटर पर रहता है, लेकिन टचपैड यूज करने के लिए पूरी बॉडी को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ता है. इससे कंधों में दर्द होने लगता है. यह एक बड़ा कारण है, जिस वजह से ज्यादातर लोग लेफ्ट में टचपैड वाला लैपटॉप खरीदने से बचते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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