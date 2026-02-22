हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन गोल-कोनों वाले ही क्यों होते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

स्मार्टफोन गोल-कोनों वाले ही क्यों होते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Smartphone Tips: आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर स्मार्टफोन पूरी तरह चौकोर नहीं होते बल्कि उनके कोने हल्के गोल (Rounded Corners) होते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Feb 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर स्मार्टफोन पूरी तरह चौकोर नहीं होते बल्कि उनके कोने हल्के गोल (Rounded Corners) होते हैं. चाहे वह Apple का iPhone हो या Samsung की Galaxy सीरीज लगभग सभी ब्रांड यही डिजाइन अपनाते हैं. लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि कई व्यावहारिक कारण छिपे हैं.

हाथ में पकड़ने में ज्यादा आरामदायक

पूरी तरह नुकीले, 90-डिग्री वाले कोने हाथ में चुभ सकते हैं खासकर जब फोन लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए. गोल कोने हथेली और उंगलियों पर कम दबाव डालते हैं. यही वजह है कि कंपनियां एर्गोनॉमिक डिजाइन को प्राथमिकता देती हैं ताकि फोन पकड़ना और इस्तेमाल करना सहज लगे.

गिरने पर कम नुकसान

अगर स्मार्टफोन के कोने तेज और नुकीले हों तो गिरने पर वही हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराएगा. इससे स्क्रीन या फ्रेम को ज्यादा नुकसान हो सकता है. गोल कोनों में झटका थोड़ा फैल जाता है जिससे टूट-फूट की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है. यही कारण है कि मजबूत डिजाइन के लिए भी राउंडेड एज बेहतर मानी जाती है.

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जरूरत

आज के स्मार्टफोन में फुल-स्क्रीन डिस्प्ले और पतले बेज़ल का ट्रेंड है. स्क्रीन पैनल बनाते समय भी हल्के गोल कोने रखना आसान और सुरक्षित होता है. OLED और LCD पैनल में कोनों को राउंड शेप देना तकनीकी रूप से ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है. इससे डिस्प्ले फ्रेम के साथ बेहतर तरीके से फिट बैठता है.

डिजाइन और सौंदर्य का प्रभाव

गोल कोने देखने में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगते हैं. पूरी तरह चौकोर डिजाइन अक्सर सख्त और पुराना महसूस हो सकता है. राउंडेड एज फोन को स्मूद और आकर्षक बनाते हैं. यही कारण है कि लगभग हर बड़ी कंपनी अपने फ्लैगशिप मॉडल में इसी डिजाइन को अपनाती है.

क्या भविष्य में चौकोर फोन आएंगे?

संभव है कि भविष्य में कोई ब्रांड एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उपयोगिता और सुरक्षा को देखते हुए गोल कोने फिलहाल सबसे संतुलित विकल्प हैं. तकनीक बदल सकती है, लेकिन जब तक आराम, मजबूती और सुंदरता का संतुलन जरूरी रहेगा तब तक स्मार्टफोन के कोने पूरी तरह चौकोर होने की संभावना कम ही है. यानी अगली बार जब आप अपने फोन को देखें तो समझ जाएं कि उसके गोल कोने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि सोच-समझकर लिया गया डिजाइन फैसला हैं.

यह भी पढ़ें:

पानी में गिरा फिर भी सुरक्षित! स्मार्टफोन की वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी का राज जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 22 Feb 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Design
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन गोल-कोनों वाले ही क्यों होते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
स्मार्टफोन गोल-कोनों वाले ही क्यों होते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
टेक्नोलॉजी
क्यों स्मार्टवॉच खरीदना नहीं है फायदे का सौदा? ये कारण जान लिए तो कर देंगे तौबा
क्यों स्मार्टवॉच खरीदना नहीं है फायदे का सौदा? ये कारण जान लिए तो कर देंगे तौबा
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट टीवी पर वेब-सीरीज और मूवीज देखने में नहीं आ रहा मजा? अभी चेंज कर लें ये सेटिंग, मिलेगा थिएटर जैसा मजा
स्मार्ट टीवी पर वेब-सीरीज और मूवीज देखने में नहीं आ रहा मजा? अभी चेंज कर लें ये सेटिंग, मिलेगा थिएटर जैसा मजा
टेक्नोलॉजी
कोडिंग और लर्निंग के अलावा और किन कामों के लिए भारत में यूज हो रहा चैटजीपीटी? सारी जानकारी आई सामने
कोडिंग और लर्निंग के अलावा और किन कामों के लिए भारत में यूज हो रहा चैटजीपीटी? सारी जानकारी आई सामने
Advertisement

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget