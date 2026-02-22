स्मार्टफोन गोल-कोनों वाले ही क्यों होते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर स्मार्टफोन पूरी तरह चौकोर नहीं होते बल्कि उनके कोने हल्के गोल (Rounded Corners) होते हैं. चाहे वह Apple का iPhone हो या Samsung की Galaxy सीरीज लगभग सभी ब्रांड यही डिजाइन अपनाते हैं. लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि कई व्यावहारिक कारण छिपे हैं.

हाथ में पकड़ने में ज्यादा आरामदायक

पूरी तरह नुकीले, 90-डिग्री वाले कोने हाथ में चुभ सकते हैं खासकर जब फोन लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए. गोल कोने हथेली और उंगलियों पर कम दबाव डालते हैं. यही वजह है कि कंपनियां एर्गोनॉमिक डिजाइन को प्राथमिकता देती हैं ताकि फोन पकड़ना और इस्तेमाल करना सहज लगे.

गिरने पर कम नुकसान

अगर स्मार्टफोन के कोने तेज और नुकीले हों तो गिरने पर वही हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराएगा. इससे स्क्रीन या फ्रेम को ज्यादा नुकसान हो सकता है. गोल कोनों में झटका थोड़ा फैल जाता है जिससे टूट-फूट की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है. यही कारण है कि मजबूत डिजाइन के लिए भी राउंडेड एज बेहतर मानी जाती है.

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जरूरत

आज के स्मार्टफोन में फुल-स्क्रीन डिस्प्ले और पतले बेज़ल का ट्रेंड है. स्क्रीन पैनल बनाते समय भी हल्के गोल कोने रखना आसान और सुरक्षित होता है. OLED और LCD पैनल में कोनों को राउंड शेप देना तकनीकी रूप से ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है. इससे डिस्प्ले फ्रेम के साथ बेहतर तरीके से फिट बैठता है.

डिजाइन और सौंदर्य का प्रभाव

गोल कोने देखने में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगते हैं. पूरी तरह चौकोर डिजाइन अक्सर सख्त और पुराना महसूस हो सकता है. राउंडेड एज फोन को स्मूद और आकर्षक बनाते हैं. यही कारण है कि लगभग हर बड़ी कंपनी अपने फ्लैगशिप मॉडल में इसी डिजाइन को अपनाती है.

क्या भविष्य में चौकोर फोन आएंगे?

संभव है कि भविष्य में कोई ब्रांड एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उपयोगिता और सुरक्षा को देखते हुए गोल कोने फिलहाल सबसे संतुलित विकल्प हैं. तकनीक बदल सकती है, लेकिन जब तक आराम, मजबूती और सुंदरता का संतुलन जरूरी रहेगा तब तक स्मार्टफोन के कोने पूरी तरह चौकोर होने की संभावना कम ही है. यानी अगली बार जब आप अपने फोन को देखें तो समझ जाएं कि उसके गोल कोने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि सोच-समझकर लिया गया डिजाइन फैसला हैं.

यह भी पढ़ें:

पानी में गिरा फिर भी सुरक्षित! स्मार्टफोन की वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी का राज जानकर रह जाएंगे हैरान