इंटरनेट का असली मालिक कौन है? यहां हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

Who owns Internet: क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का मालिक कौन है? Reddit पर चल रही एक नई चर्चा ने इस सवाल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. r/IndiaTech पर एक थ्रेड में लोगों ने दावा किया “Google ही इंटरनेट है.” यह सुनकर शायद आप भी एक पल को रुक जाएं. यह चर्चा तब शुरू हुई जब यूज़र @limsus ने X (पहले Twitter) यूज़र Arin Verma का एक पोस्ट शेयर किया जिसने इंटरनेट की हकीकत पर बहस छेड़ दी.

Google की ताकत

Google owns 14% of Anthropic and 8% of SpaceX. Runs Gemini. Powers Claude with TPU chips. Handles 90% of searches. Runs YouTube. Tracks the world through Maps. Owns Android. Powers 3B devices. Dominates ads, email, cloud, browser.



Google is the internet. — Arin Verma (@ArinVerma1910) October 11, 2025

Arin Verma ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे Google ने इंटरनेट की हर दिशा में अपनी जड़ें फैला ली हैं. उन्होंने बताया कि Google के पास Anthropic में 14% और SpaceX में 8% हिस्सेदारी है. यह Gemini जैसे AI प्लेटफॉर्म चलाता है और Claude AI को अपने TPU चिप्स से शक्ति देता है. 90% से अधिक सर्च क्वेरीज़ Google पर होती हैं. YouTube, Android, Gmail, Chrome, Ads और Cloud सेवाएं भी Google के अधीन हैं. यहां तक कि Google Maps के ज़रिए पूरी दुनिया को नक्शों में कैद किया जा रहा है. Verma ने लिखा “Google ही इंटरनेट है.”

Reddit यूज़र्स का तर्क और व्यंग्य

Reddit यूज़र्स ने भी इस पर दिलचस्प प्रतिक्रिया दी. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा “अगर TATA Communications अपनी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बंद कर दे तो Google को सर्च रिज़ल्ट डाक से भेजने पड़ेंगे.”

यह कमेंट मज़ेदार जरूर था लेकिन इसमें सच्चाई भी छिपी थी. असल इंटरनेट सिर्फ Google या सोशल मीडिया नहीं है बल्कि उन केबल्स, सर्वर और नेटवर्क्स पर टिका है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं.

क्या है हकीकत

Reddit पर यह चर्चा धीरे-धीरे एक गहरी बहस में बदल गई “आख़िर इंटरनेट असल में है क्या?” Google की पहुंच इतनी व्यापक है कि हममें से ज़्यादातर लोग इंटरनेट को Google से जोड़कर देखते हैं. हम सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, मैप्स इस्तेमाल करते हैं सब कुछ Google के इकोसिस्टम में. लेकिन असल इंटरनेट उससे कहीं बड़ा है यह एक विशाल नेटवर्क है जो टेलीकॉम कंपनियों, डाटा सेंटर्स और अंडरसी केबल्स के जरिए चलता है.

