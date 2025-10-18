क्या Airplane Mode ऑन करने से सच में फोन होता है जल्दी चार्ज? 99% लोगों को नहीं पता ये सीक्रेट

Airplane Mode: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन हर यूज़र की सबसे बड़ी परेशानी होती है फोन की बैटरी जल्दी खत्म होना और चार्ज होने में ज्यादा वक्त लगना. ऐसे में लोग अक्सर एक ट्रिक अपनाते हैं चार्जिंग के दौरान Airplane Mode ऑन करना. लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से फोन जल्दी चार्ज होता है या यह सिर्फ एक मिथ है? आइए, इस राज़ को तकनीकी तौर पर समझते हैं.

क्या होता है Airplane Mode?

Airplane Mode, जिसे Flight Mode भी कहा जाता है एक ऐसा फीचर है जो आपके फोन की सभी वायरलेस कनेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर देता है यानी जब आप इसे ऑन करते हैं तो मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi, Bluetooth, NFC और GPS जैसी सेवाएं बंद हो जाती हैं.

इसका मकसद मूल रूप से उड़ान के दौरान विमान की नेविगेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस रोकना होता है. लेकिन आजकल लोग इसका इस्तेमाल बैटरी बचाने या तेज चार्जिंग के लिए भी करते हैं.

क्या Airplane Mode से वाकई फोन तेज़ी से चार्ज होता है?

तकनीकी रूप से हां, Airplane Mode ऑन करने पर आपका फोन थोड़ा तेज़ी से चार्ज होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये मोड ऑन होता है तो फोन की बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ और नेटवर्क सिग्नल सर्च करना बंद हो जाता है.

आमतौर पर आपका फोन लगातार मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi या Bluetooth डिवाइस खोजता रहता है जिससे बैटरी खपत होती रहती है. लेकिन Airplane Mode में यह सारी एनर्जी बच जाती है और पावर सीधे बैटरी चार्ज करने में लगती है.

कई टेक रिपोर्ट्स के अनुसार, Airplane Mode ऑन करने से फोन की चार्जिंग स्पीड लगभग 15% से 25% तक बढ़ सकती है. हालांकि यह अंतर फोन के मॉडल, चार्जर पावर और बैटरी हेल्थ पर भी निर्भर करता है.

बैटरी फास्ट चार्जिंग के पीछे की असली साइंस

जब आप फोन चार्ज करते हैं, तो बैटरी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. अगर फोन उसी समय इंटरनेट, लोकेशन या कॉल जैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो करंट का कुछ हिस्सा इन कार्यों में खर्च हो जाता है. Airplane Mode में ये सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं जिससे पूरा चार्जिंग करंट बैटरी को भरने में लगता है यही कारण है कि चार्जिंग तेज लगती है.

लेकिन कुछ बातें ध्यान रखें

अगर आप चार्जिंग के दौरान Wi-Fi या कॉल के लिए फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Airplane Mode से खास फर्क नहीं पड़ेगा. अगर फोन की बैटरी बहुत खराब स्थिति में है तो Airplane Mode भी ज्यादा मदद नहीं करेगा. फास्ट चार्जर और गुणवत्तापूर्ण डेटा केबल का इस्तेमाल करें ये चार्जिंग स्पीड पर सबसे बड़ा असर डालते हैं.

Airplane Mode ऑन करने से आपका फोन थोड़ा तेज़ चार्ज जरूर होता है लेकिन इसे मैजिक ट्रिक कहना गलत होगा. यह एक स्मार्ट हैक है जो बैटरी की खपत कम करके चार्जिंग प्रोसेस को तेज करता है. अगर आपको जल्दबाजी में फोन चार्ज करना है जैसे यात्रा से पहले या मीटिंग के बीच तो Airplane Mode ऑन करना एक सही और असरदार तरीका है.

