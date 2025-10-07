चेन्नई में पैदा हुए और पले-बढ़े अरविंद श्रीनिवास देश के सबसे युवा खरबपति बन गए हैं. 31 वर्षीय श्रीनिवास को हाल ही में 21,109 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जगह मिली है. इस लिस्ट में शामिल होने से पहले भी श्रीनिवास खासे चर्चा में थे. उनकी कंपनी Perplexity AI ग्लोबल टेक मार्केट में गूगल और OpenAI जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है. आइए चेन्नई से निकलकर ग्लोबल टेक मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने वाले श्रीनिवास के सफर के बारे में जानते हैं.

IIT मद्रास से हुई पढ़ाई

श्रीनिवास ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. इसके बाद वो कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD करने के लिए चले गए. अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने OpenAI और गूगल डीपमाइंड जैसी कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है. कुछ समय तक इन कंपनियों में काम करने के बाद 2022 में उन्होंने Denis Yarats, Johnny Ho और Andy Konwinski के साथ मिलकर Perplexity AI की शुरुआत की थी. यह एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है, जो कन्वर्सेशनल स्टाइल में सवालों के जवाब देता है. हाल ही में इस कंपनी ने कॉमेट ब्राउजर भी लॉन्च किया है. Perplexity AI को ऐप्पल और मेटा की तरफ से अधिग्रहण का भी ऑफर मिल चुका है, लेकिन श्रीनिवास इसे बेचना नहीं चाहते. वो 2028 में इस कंपनी का IPO लाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

गूगल क्रोम को खरीदने का दे चुके हैं ऑफर

श्रीनिवास इससे पहले तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 34.5 बिलियन डॉलर में गूगल क्रोम को खरीदने का ऑफर दिया था. यह वैल्यू उनकी कंपनी की कुल वैल्यूएशन से दोगुनी थी. इस ऑफर की इसलिए भी खूब चर्चा हुई थी क्योंकि क्रोम गूगल का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और उसका यूजर बेस 3 बिलियन से बड़ा है.

