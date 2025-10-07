अब अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ChatGPT में ही मिल जाएंगी Spotify और Canva जैसी ऐप्स
अब ChatGPT पहले से ज्यादा यूजफुल हो गया है. कंपनी ने स्पॉटिफाई और केन्वा जैसी कई ऐप्स को इसमें इंटीग्रेट कर दिया है. इन्हें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एक्सेस किया जा सकता है.
OpenAI ने अपने ChatGPT चैटबॉट में बड़ा बदलाव किया है. अब यूजर्स को अपनी फेवरेट ऐप्स अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी और वो सीधे चैटबॉट से इन्हें एक्सेस कर सकेंगे. कंपनी ने बताया कि उसने ChatGPT में स्पॉटिफाई, केन्वा, कोर्सेरा, फिग्मा और जिलो समेत कई ऐप्स को इंटीग्रेट किया है और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए इन्हें एक्सेस किया जा सकता है. OpenAI ने अपने DevDay इवेंट के दौरान इसका ऐलान किया है. यह अपडेट कंपनी की Apps SDK पर बेस्ड है, जिसके जरिए डेवलपर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स को चैटजीपीटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं.
अब चैटजीपीटी बन गया और ज्यादा यूजफुल
इस इंटीग्रेशन के बाद चैटजीपीटी पहले से ज्यादा यूजफुल हो गया है और यूजर को अब अलग-अलग ऐप्स या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब स्पॉटिफाई पर प्ले लिस्ट बनाने से लेकर केन्वा पर पोस्टर डिजाइन करने जैसे सारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हो सकेंगे. इन ऐप्स को यूज करने के लिए यूजर को पहले इन्हें चैटजीपीटी से कनेक्ट करना होगा. इसके बाद वो चैटजीपीटी पर प्रॉम्प्ट देकर इन ऐप्स को यूज कर सकेंगे. इसे लेकर स्पॉटिफाई ने कहा कि अभी यह शुरुआत है और कुछ दिन तक शायद हर रिक्वेस्ट डिलीवर न हो पाएं, लेकिन इसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है.
प्रॉम्प्ट देकर केन्वा पर बनाएं अपना मनपसंद डिजाइन
सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स आदि बनाने के लिए केन्वा का खूब इस्तेमाल होता है. अब चैटजीपीटी में इंटीग्रेशन के बाद इसे यूज करना और आसान हो गया है. यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा और केन्वा खुद ही डिजाइन बनाकर आपके सामने पेश कर देगा. अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आता है तो फिर से कमांड दी जा सकती है. फाइनल टच देने के लिए चैटजीपीटी में आई फाइल को केन्वा में भी ओपन किया जा सकता है.
कई और ऐप्स का भी होगी इंटीग्रेशन
चैटजीपीटी में ऐप्स के इंटीग्रेशन की अभी शुरुआत हुई है और कंपनी का कहना है कि आगामी दिनों में चैटजीपीटी यूजर्स कई और ऐप्स का फायदा उठा पाएंगे. इनमें उबर, डोरडैश, ओपनटेबल, पेलोटन, ट्रिपएडवाइजर और ऑल ट्रैल्स आदि शामिल हैं. इनके जरिए यूज्स कैब बुकिंग, खाना ऑर्डर, रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन और ट्रिप प्लान जैसे काम कर सकेंगे.
